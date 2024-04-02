7年僅1成獲批 港無牌龕場被取締 逾萬骨灰無處放

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

清明節將至，一班孝子賢孫卻要為先人身後事發愁，文匯報今起一連四輯透視殯儀業的亂象，探討破解之法。所謂殯，即是告別式；葬者是先人長眠處，在寸金尺土的香港 ，這卻是個老大難問題。

文匯報報導，其中，港府 早年已對私營骨灰龕場實施發牌制度，惟過去7年147份牌照申請中，僅一成申請獲正式發出牌照或豁免書，未能領取牌照的龕場瀕臨取締厄運，全港成千上萬骨灰亦隨時被「清灰」（移除骨灰），以致「 無處容龕」。

有受清場影響的家屬日前表示，「二三十年前買龕位時根本無發牌制度，亦無嚴格的買賣法律程序，現在突然說無牌要『清灰』，叫我們怎樣向先人交代？」

私營骨灰龕場實施發牌制度後，未能成功申請牌照的龕場面臨清場，安放在龕場內的骨灰龕要另覓處所。市民陳先生家人於1990年代初在上址以1萬元（港幣，下同，約1277.8美元）購買龕位，十年前祖母去世後骨灰供奉在該寺，後人每到「春秋二祭」都會前往拜祭。

去年清明節，家人赫然發現龕位貼上告示指，該龕場未能領有牌照，骨灰龕必須於同年7月前遷離。陳先生不滿職員未有及早交代，「起碼都發封信或者打個電話給我們，如果不是因為前來拜山，完全被蒙在鼓裏。」他向寺方交涉，得到的答覆也是：「你們去找港府相關部門申訴吧。」

同一遭遇的李小姐，母親於2000年去世時，家人在該寺以7萬元購買一個相連的骨灰位，去年重陽節前往拜祭才得悉「清灰」消息。

在民建聯立法會議員周浩鼎協助下，數名苦主去年9月會見港府食環署代表，得悉原來寺方早於2022年6月已撤回地庫龕場的牌照申請。陳先生不滿寺方只願將當年買龕位的金額原銀奉還，「當年買龕位的1萬元，在物價飛漲下，目前已貶值到難以用同樣價錢買一個私人骨灰龕位。」

對於發牌成功率偏低，私營骨灰安置所發牌委員會副主席葉國謙日前受訪時否認審批嚴苛，強調照牌申請資格是最基本的要求，首要是不得有僭建、不能霸占官地，其次是符合消防、環保等要求。