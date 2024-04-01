我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

港垃圾收費試行 食肆憂加廢又增費

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港垃圾徵費延至8月1日實施，港府今日起在全港14個地點，推行垃圾收費「先行先試」計畫，計畫期間會向所有試點免費提供指定袋及標籤，有試點大廈的居民認為指引不清晰，對收費計畫信心不足；有率先試用的酒樓表示指定袋設計不同，使用不方便，在人手不足下加重工作負擔。

綜合媒體報導，政務司副司長卓永興昨日表示，政府會收集有關「先行先試」計畫的意見及數據，包括市民參與度、收集垃圾量、回收量等，並由他主持的跨部門小組檢視結果，分析後再作下一步部署。

首批「先行先試」的公營房屋是荃灣滿樂大廈安寧樓、及柴灣連翠邨，有區議員關注，公屋清潔工人手不足以應付新增工作量。

兩間院舍亦納入計畫，包括私營安老院屯門嘉濤耆樂苑。嘉濤控股行政總裁魏仕成表示，安老院會按照日常模式運作，以向政府提供相關數據，又提到院舍每日產生最多的垃圾包括尿片以及處理傷口的敷料，相信試行期間難以減少垃圾量。

有試點大廈的居民對計畫仍有不少疑問，77歲的周太在安寧樓住了46年，她說，現時一家三口居住，家中垃圾不多，以廚餘為主，多年來已養成「一袋兩用」的習慣，對於垃圾收費，她直言感覺有些奇怪，「垃圾每日就這麼多，還要另外多買一個指定袋？」

試驗食肆之一的新蒲崗新光宴會廳酒樓，有職員表示，指定垃圾袋設計與慣常的不同，用起來比較困難，亦要花更多步驟處理，「最麻煩就是玻璃樽，要洗乾淨後再放入膠袋內，餐飲人手已經不足夠，還要我們做這麼多事情，變相百上加斤。」

有日式餐廳員工表示，餐廳以往處理垃圾會分開廚餘及一般垃圾，「因為怕廚餘會漏水」，而最後會一併裝到更大的垃圾袋中，估計之後都會這樣處理，只是會將一般垃圾袋改為指定袋。

港府 香港

上一則

舉報濫用公屋獎金3000 港房屋署長盼年內推

下一則

假期丁財不旺 長洲生意只疫情時一半 尖沙咀名店乏人問津

延伸閱讀

復活節長假首日68萬港人出遊 本地食肆生意估跌2成

復活節長假首日68萬港人出遊 本地食肆生意估跌2成
御庭酒樓所在大樓 以2310萬元被拍賣 10年內2度易主

御庭酒樓所在大樓 以2310萬元被拍賣 10年內2度易主
紐約詩畫琴棋會2024年春季蘭亭書畫展 近百耆老觀賞

紐約詩畫琴棋會2024年春季蘭亭書畫展 近百耆老觀賞
施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半