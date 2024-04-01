港垃圾收費試行 食肆憂加廢又增費

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 垃圾徵費延至8月1日實施，港府 今日起在全港14個地點，推行垃圾收費「先行先試」計畫，計畫期間會向所有試點免費提供指定袋及標籤，有試點大廈的居民認為指引不清晰，對收費計畫信心不足；有率先試用的酒樓表示指定袋設計不同，使用不方便，在人手不足下加重工作負擔。

綜合媒體報導，政務司副司長卓永興昨日表示，政府會收集有關「先行先試」計畫的意見及數據，包括市民參與度、收集垃圾量、回收量等，並由他主持的跨部門小組檢視結果，分析後再作下一步部署。

首批「先行先試」的公營房屋是荃灣滿樂大廈安寧樓、及柴灣連翠邨，有區議員關注，公屋清潔工人手不足以應付新增工作量。

兩間院舍亦納入計畫，包括私營安老院屯門嘉濤耆樂苑。嘉濤控股行政總裁魏仕成表示，安老院會按照日常模式運作，以向政府提供相關數據，又提到院舍每日產生最多的垃圾包括尿片以及處理傷口的敷料，相信試行期間難以減少垃圾量。

有試點大廈的居民對計畫仍有不少疑問，77歲的周太在安寧樓住了46年，她說，現時一家三口居住，家中垃圾不多，以廚餘為主，多年來已養成「一袋兩用」的習慣，對於垃圾收費，她直言感覺有些奇怪，「垃圾每日就這麼多，還要另外多買一個指定袋？」

試驗食肆之一的新蒲崗新光宴會廳酒樓，有職員表示，指定垃圾袋設計與慣常的不同，用起來比較困難，亦要花更多步驟處理，「最麻煩就是玻璃樽，要洗乾淨後再放入膠袋內，餐飲人手已經不足夠，還要我們做這麼多事情，變相百上加斤。」

有日式餐廳員工表示，餐廳以往處理垃圾會分開廚餘及一般垃圾，「因為怕廚餘會漏水」，而最後會一併裝到更大的垃圾袋中，估計之後都會這樣處理，只是會將一般垃圾袋改為指定袋。