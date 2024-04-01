假期丁財不旺 長洲生意只疫情時一半 尖沙咀名店乏人問津

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

復活節 長假期逾百萬港人離港，香港 一成人口因外遊而「消失」，市民長假時常到的景點如長洲，3月31日丁財不旺，商戶稱生意只有疫情 時的一半；至於尖沙咀維港海岸的名店進出暢通無阻，小店則乏人問津，還有深水埗傳出24年的老店不堪虧損結束營業。

香港01報導，位在長洲廣場必經之路小食店東主表示，復活節長假生意只有新冠疫情時一半，又指經歷過聖誕、新年，早已預料生意淡泊；也有店舖、居民認為，今年遊客不如以往只屬暫時性，相信旅遊周期過去後，長洲可回復昔日興旺。

賣炸雪糕的吳小姐表示，這個長假期生意只及過往一半。她續說，雖未至於蝕本，但比較過去「復活節真是復活」，身處全長洲最旺的廣場，仍然是「沒什麼人」。

售賣芒果糯米糍的平記店主李先生表示，長洲現時只有假日較多遊人，平日「一半生意都無」，星期六日亦不可倖免，生意則是「整個長洲都差」。

李先生提到，復活節假期人流尚算可以，但相比通關前，現時少近一半人。遊客減少，生意又全年都差的情況下，令他不得不減少人手，他期望下月舉行的長洲太平清醮可改善生意。

在長洲家樂徑經營雜貨士多的檔主認為，通關後亦有內地旅客到訪，「（生意）沒什麼大影響。」惟他指日常觀察，確實少了大批歐美遊客，人數可能有近一半。

另據文匯報報導，昨日在尖沙咀維港海岸，有眾多趁周末南下香港遊玩的內地客，但廣東道和北京道兩旁的店舖生意卻比以往慘淡，一些平時節假日門外大排長龍的名店進出暢通無阻，小店更乏人問津。

據報導，市民周先生和周太太在復活節假期的第二天到深圳消費，昨天則選擇留港度假。周太太說：「讓我們北上消費的最大原因是內地消費的性價比更高，同樣是去餐廳吃一頓飯，內地餐廳的菜式、服務質素、價格、環境均比香港好。」她說，「如果香港的餐廳做得好，我們當然會留下來消費，因為每次去內地的車費也要一兩百元，費時費力。」

另外，香港昨日有10間食肆因長時間虧蝕或未能迎合旅客消費模式的轉變，無奈選擇結業。

在深水埗青山道經營了24年的「鹿兒島日本料理」，不少老顧客專程來吃上其結業前的最後一餐，店主陸太太說：「為堅持了這麼多年如今不能再經營下去而可惜、為不能再和一群好夥計繼續共事而傷心，亦為經營的最後一天竟有那麼多顧客來告別、道謝而感動和感恩。」

陸太太說，過去幾年經歷疫情，再到疫後經濟的不明朗與市民及旅客消費模式的轉變，店舖生意持續到受打擊。「為了挽留顧客，我們也有作出努力，不斷推出各種菜式的優惠，一碟飯才四、五十元，已經很便宜，但生意仍然沒太大好轉。」