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舉報濫用公屋獎金3000 港房屋署長盼年內推

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港房屋署去年10月要求首批約8.8萬個未住滿10年的公屋租戶申報居住情况及資產，第二輪將於明天開始，涉及約25萬已住滿10年的公屋戶。房屋署長同時鼓勵市民舉報濫用公屋，並表示希望今年內推出獎賞計畫。

綜合媒體報導，房屋署長羅淑佩表示，明日將向約25萬個已住滿10年的公屋戶派發第二輪資產申報表，有關人士須在5月31日或之前交表。她提到，車輛是檢視住戶資產的線索，並透露已掌握一些車主身分、車輛年份和轉手次數。她亦冀今年內推出獎賞計畫，鼓勵市民舉報濫用公屋。

羅淑佩昨強調，獎賞計畫將要求舉報具名、署方與舉報人面談，成功發出收樓通知才有獎賞，以防市民濫報，並稱會參考「好市民獎」，獎金約3000港元（約383美元）。她表示，「相信舉報的市民並非為了金錢，而是為了社會公義。」

被問到現時政府財政一般、獎勵計畫能否持續，她認為建屋成本十分昂貴，如果「一個小小的獎勵」能令署方收回被濫用公屋，「這筆生意做得過」。

羅淑佩表示，車輛是資產之一，向來要申報，雖受折舊價、二、三手車價錢不一等情况影響，但仍是很好的線索，以檢視住戶資產是否超標，署方將加強巡查轄下停車場。她特別指出，入伙年期較長的屋邨由於租金較便宜，租戶生活穩定，有積蓄買車並不奇怪，但若在新屋邨出現較昂貴的車，甚至有「中港牌」，很可能屬濫用公屋者。署方將重點調查該些個案，並透露已掌握一些車主身分、車輛年份和轉手次數。

現時的申報是針對公屋戶，羅淑佩指有意擴展至公屋輪候者，「現時有十多萬人輪候，我們會抽查部分申請人的情況，例如有否因為資產或入息增加已離開合資格的範圍，如屬實會將他們從輪候冊中剔除。」她提醒虛報最高可被罰款5萬港元及監禁6個月，罰則也適用於申請輪候公屋時申報的資料。

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