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「北上消費增加」 港消費模式變 中小企面對挑戰

香港新聞組／香港1日電
復活節小長假香港市民出遊意願強烈。（新華社）
復活節小長假香港市民出遊意願強烈。（新華社）

香港經濟不景氣，香港金管局日前推出9項支援中小企措施，3月31日，香港財政司司長陳茂波表示，香港經濟增長尚待加固添力，迅速的消費模式轉變和市場變化，業界面對訪港旅客消費模式改變，讓部分香港中小企經營面對著不少挑戰。而且「部分港人增加北上消費等帶來的影響，減弱了對前景的信心」。

據香港財政司網站消息，陳茂波3月31日發出網誌稱，回望今年第一季，香港經濟整體保持平穩增長，失業率低於3%；通貨膨脹大致溫和；訪港旅客人次超過1100萬，宏觀形勢為本地零售、餐飲及運輸業界帶來一定的支持。

然而，陳茂波表示，在此同時，業界卻面對訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等帶來的影響，而減弱了前景的信心；位於不同地區，又或目標客群定位不同的商店或食肆，生意恢復程度存在較大差異。可說香港經濟增長尚待加固添力，迅速的消費模式轉變和市場變化，令部分本地中小企經營面對著不少挑戰。

陳茂波提到，鑑於此，在「財政預算案」中提出多項措施，冀多向度緩解中小企的壓力和為它們創造更大的業務空間，包括協助它們的資金周轉、市場開拓和數位轉型。他指示金管局與銀行及工商界保持溝通，確保銀行能以更包容態度協助企業應對資金周轉需要。

陳茂波特別指出，香港金管局近日公布9項措施，支持中小企的融資需要，協助其在複雜多變的經營環境中，持續營運和發展，以避免在資產市場短暫波動之時，一些反應過敏的行動對中小企的資金鏈造成不必要壓力，甚或觸發連鎖反應。

此外，陳茂波認為，除協助中小企應對資金周轉的需要外，同樣重要的是要匯聚更多人流和消費力，為企業製造更多商機和銷售的時點。無論是金融盛事抑或藝術盛會，都有利於吸引更多商務活動和旅遊消費，為不同行業創造積極正面的環境和氣氛，香港具備很好的優勢吸引全球各類旅客以至文化藝術愛好者，為本地的零售飲食業，以至整體經濟帶來多元的發展動力。

香港 預算 融資

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