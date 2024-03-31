我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

梁振英：用吃螃蟹的勇氣 助港、滇高質量發展

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

「千名香港企業家雲南行」30日舉辦六場交流座談會，與會的香港各領域專業人士與雲南產商面對面交流、實打實座談，亮特色、話目標、講困難、尋辦法，共議抓住「一帶一路」、粵港澳大灣區、泛珠區域合作機遇，實現多方互惠。

大公報報導，全國政協副主席梁振英稱，這次活動讓大家初步了解了香港這個「小工具箱」裡有什麼工具，接下來大家就是要用好這個「小工具箱」，將所長與所需結合好，把兩地合作交流推向更加深入，助力兩地高質量發展。

梁振英說，滇港要想辦法對接好各自的優勢。香港對於雲南的作用應當是上下流通，而對於下一步來說，更重要的是操作起來，這個過程需要大家有「吃螃蟹的勇氣和魄力」，找到合適的工作方法，推動高質量發展。

前來參加「千名香港企業家雲南行」的多位香港企業家說，雲南有許多好東西，也有很好的發展機遇，香港在貿易、金融、服務等方面的優勢突出，兩地多年前就開始了良好的合作，希望通過這次活動，能開啟滇港「珠聯璧合」的合作新篇章。

香港金源恆業董事長莊哲猛在雲南生活超過20年，對雲南的「寶貝」如數家珍。他建議廣大香港企業家可以多來雲南走走看看，找到好的發展商機。對於雲南而言，更要「不忘老朋友、結識新朋友」，尋找滇港兩地更多合作。

香港新華集團大灣區總裁蔡展思說，可以利用雙方優勢，將雲南的優質產品進行提升，賣到更多的地方。香港百川國際投資有限公司董事長陳冬海表示，下一步「還應當鼓勵港澳的青年人到雲南來創業，這會有不一樣的收穫。」

香港嘉華建材有限公司董事長徐應強建議，雲南省政府相關部門應當先導先行，在農產品銷售對象市場（例如：香港、澳門、大灣區）成立調研小組，實地調研了解整個出口鏈運作及中間商成本，避免被從中壓價。

香港 灣區 澳門

上一則

「小孩咳到眼睛出血」中國百日咳病例暴增23倍 已致13死

下一則

香港樓市撤辣 一手成交4100宗 按月飆14倍

延伸閱讀

美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責

美擬限制香港官員簽證 中國稱堅決反對強烈譴責
美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇

美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇
布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由

布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由
雲南惡導遊嗆「不買就不准走」37團員店內「躺下睡覺」反擊

雲南惡導遊嗆「不買就不准走」37團員店內「躺下睡覺」反擊

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
預備役警犬「福仔」近日在山東濰坊亮相。（取材自新華每日電訊）

中國第1隻「柯基警犬」個性上進、短腿是優勢

2024-03-26 09:30

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護