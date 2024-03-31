梁振英：用吃螃蟹的勇氣 助港、滇高質量發展

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

「千名香港 企業家雲南行」30日舉辦六場交流座談會，與會的香港各領域專業人士與雲南產商面對面交流、實打實座談，亮特色、話目標、講困難、尋辦法，共議抓住「一帶一路」、粵港澳大灣區 、泛珠區域合作機遇，實現多方互惠。

大公報報導，全國政協副主席梁振英稱，這次活動讓大家初步了解了香港這個「小工具箱」裡有什麼工具，接下來大家就是要用好這個「小工具箱」，將所長與所需結合好，把兩地合作交流推向更加深入，助力兩地高質量發展。

梁振英說，滇港要想辦法對接好各自的優勢。香港對於雲南的作用應當是上下流通，而對於下一步來說，更重要的是操作起來，這個過程需要大家有「吃螃蟹的勇氣和魄力」，找到合適的工作方法，推動高質量發展。

前來參加「千名香港企業家雲南行」的多位香港企業家說，雲南有許多好東西，也有很好的發展機遇，香港在貿易、金融、服務等方面的優勢突出，兩地多年前就開始了良好的合作，希望通過這次活動，能開啟滇港「珠聯璧合」的合作新篇章。

香港金源恆業董事長莊哲猛在雲南生活超過20年，對雲南的「寶貝」如數家珍。他建議廣大香港企業家可以多來雲南走走看看，找到好的發展商機。對於雲南而言，更要「不忘老朋友、結識新朋友」，尋找滇港兩地更多合作。

香港新華集團大灣區總裁蔡展思說，可以利用雙方優勢，將雲南的優質產品進行提升，賣到更多的地方。香港百川國際投資有限公司董事長陳冬海表示，下一步「還應當鼓勵港澳的青年人到雲南來創業，這會有不一樣的收穫。」

香港嘉華建材有限公司董事長徐應強建議，雲南省政府相關部門應當先導先行，在農產品銷售對象市場（例如：香港、澳門 、大灣區）成立調研小組，實地調研了解整個出口鏈運作及中間商成本，避免被從中壓價。