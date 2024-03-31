長假北上潮 港媽讚內地物價低 幾乎每月來

香港復活節長假加上內地周末假期，30日在西九龍高鐵站離、訪港旅客數量眾多。圖為離港閘機處旅客眾多。（中新社）

復活節 假期首日（29日）錄70萬港人出境，創疫後單日新高，各口岸大排長龍。遠離深圳市區的觀瀾湖有不少香港 家庭避開人潮，選擇在假期第二天（30日）北上深圳玩兩天一夜的居家度假。有家長特地帶兒子到觀瀾湖商場的巨型波波池（球池）「放電」，並大讚內地收費遠比香港便宜，百多元（港幣，下同，約逾12.7美元）已可任玩一日，「我們差不多每個月都來」。

香港01報導，除了羅湖及福田等市區，港人北上的活躍範圍早已延伸至近郊。30日是復活節假期第二天，中午的觀瀾湖新城MH Mall人頭湧湧，食肆及娛樂設施均擠滿人群，商場中庭樓高數層的巨型波波池，更吸引不少操廣東話、疑似來自香港的家庭排隊入場。陳女士大讚內地波波池的收費便宜，部分甚至可一日內無限次進出。

陳女士指，當地的消費水平低，以波波池收費為例，百多元已可一日內無限次進出，「香港差好遠，百幾元二百幾元只能玩得個幾小時」。

此外，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港近年股市樓市不景氣，土地稅收高致租貴物價貴，港人不願支付更多在港消費是為一大推力，即使港府 辦盛事亦於事無補；另一方面人民幣貶值，深圳價廉物美又多元化消閒是一大拉力。他指港人因看不到經濟前景，會更審慎消費，預測北上潮會持續，建議派指定日子、實報實銷的消費券，吸引市民留港消費。

復活節假期各項出境數字，均顯示港人北上消費勢頭強勁。李兆波提到，有同僚29日須往深圳中大授課，不幸碰上坐東鐵綫北上高峰，亦透露十分擠迫，可見北上人潮不容忽視。

他表示，在深圳而言，人民幣較去年貶值，深圳消閒節目多元化，「上面節目平靚正，商場好多優惠，商場又有滑梯、行山又有，滑雪都有」，港深兩地物價差別太大是一大因素。「香港食一餐等於內地食兩餐，港人識得選擇」。

中環蘭桂坊30日亦未因假期而人流變多，晚上9點所見，大街上的酒吧入座率較高，不過橫巷的餐廳和酒吧則較冷清，入座率不足三成。 有台灣旅客認為蘭桂坊沒有氣氛，「像一般的Pub」。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，撇除疫情，現時的經濟在近10年來最差，預計復活節酒吧整體生意額會比以往低3成。