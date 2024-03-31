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跑完最後1場 44年澳門賽馬熄燈 場面比想像冷清

香港特派員李春／香港31日電
澳門賽馬會無力經營，氹仔馬場30日舉行最後一場賽事，44年賽馬歷史就此結束，現場吸引許多馬迷打卡留念。（取材自臉書）
澳門賽馬會無力經營，氹仔馬場30日舉行最後一場賽事，44年賽馬歷史就此結束，現場吸引許多馬迷打卡留念。（取材自臉書）

澳門賽馬會無力經營，要交還賽馬專營權給澳門政府，澳門氹仔馬場30日舉行最後一日賽事，44年的澳門賽馬歷史就此結束，現場吸引馬迷包括香港馬迷打卡留念。

澳門賽馬會成立於1989年，由澳門賭王何鴻燊旗下信德集團持有，其前身為澳門賽馬車會。澳門賽馬會持有澳門馬場可在澳門舉辦賽馬運動，並接受投注。

澳門賽馬會去年向澳門政府提出，解除經營賽馬專營批給合同，理由是公司經營困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求。澳門政府今年1月稱，慮及到近年賽馬活動對澳門本地居民及遊客的吸引力日漸減少，決定自4月1日起解除澳門賽馬會的賽馬經營合同。

30日是最後一次賽事，首場賽事中午12時半舉行，不少馬迷在上午11時許提早入場。有澳門馬迷稱對賽馬有感情，對澳門賽馬會結束營運感到可惜，也有香港馬迷專程到澳門觀看最後賽事，稱從澳門賽馬車時已開始到澳門觀看，一年最少來兩次，因而非常不捨，還有內地旅客首次到場看賽馬，認為澳門賽馬最後一日場面較想像冷清。

澳門賽馬會將根據澳門勞動關係法規定，對全職、兼職、本地及非本地員570人作出遣散，給予相應補償。對現有的289隻馬匹，將在明年3月前轉運到包括內地、馬來西亞、美國等地。停辦所有賽事營運後，澳門賽馬會停止運營，澳門氹仔馬場場地交還澳門政府，澳門騎術學校亦將結束營運。

香港新聞組／香港31日電

明報報導，澳門繼2018年停辦賽狗，澳門賽馬會因連年虧損，約44年歷史的澳門賽馬30日晚於驪歌中落幕。澳門賽馬會30日發稿，感謝澳門政府、市民、馬迷、馬主、會員及合作夥伴多年支持。有馬會舊員工稱，1980年首場馬車賽至今仍歷歷在目，冀澳門當局考慮重新發展澳門賽馬行業。

來自香港，71歲的余先生自稱「老馬迷」，對澳門賽馬告終感可惜，指在澳門觀賽馬20多年，以往「跑完馬去賭狗、很過癮」，惟澳門賽狗及賽馬6年內先後告終，日後未必再常到澳門。他說，澳門賭場入場門檻較高，認為賽馬更適合像他這類草根階層。

澳門 香港

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