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美限港官簽證 港嗤之以鼻 中批「謊言報告」應掃垃圾堆

香港新聞組／香港31日電
美國稱將制限香港官員簽證，港府對此嗤之以鼻，並駁斥美國務院報告及聲明。（歐新社）
美國稱將制限香港官員簽證，港府對此嗤之以鼻，並駁斥美國務院報告及聲明。（歐新社）

就基本法23條立法的維護國家安全條例生效約一周後，美國國務卿布林肯29日聲明指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制，以回應北京政府及港府對香港民間社會、媒體和異見聲音加強鎮壓；聲明未提及受限制官員名單及細節。對此，中國外交部駐港公署30日表示堅決反對和強烈譴責。

明報報導，美國國務院同日向國會提交《香港政策法》報告，指內地持續損害香港高度自治、民主制度和人權自由，其中23條立法對煽動叛亂、國家祕密及與外國實體互動等作廣泛且模糊規定。港府發言人表示，對美國所謂制裁和簽證限制「嗤之以鼻」，將無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國安責任。

據報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，簽證限制只是首步，美方已準備制裁處理國安案件的法官，及擬撤銷經貿辦外交豁免權等，若全落實，影響範圍將很大，認同港府部署對等應對措施。

報導引述中國外交部駐港公署發言人形容，《香港政策法》報告是「美方涉港『謊言報告』」，早應被掃進歷史垃圾堆，認為美方拿謊言編織的涉港劇本賣力演出，妄圖欺世盜名，惟鬧劇只會得到噓聲和嘲笑。駐美使館發言人聲明，美方妄圖對港作無理單邊制裁，中方要求立即停止插手干預。

報導稱，《香港政策法》報告指內地與香港在商貿政策、網路自由和宗教自由等仍存很大差異，但北京政府及港府持續利用國安作為「廣泛而模糊基礎」，破壞法治及受保障的人權自由。報告臚列不同例子，包括懸紅通緝身處海外的社運人士、逾150間外國新聞機構接獲港府投訴信件等。

報導引述布林肯同日發聲明稱，將對損害香港人權自由的香港官員實施簽證限制，並呼籲港府尊重法治，立即釋放因港區國安法被不公正拘留或監禁者。美國時任國務卿龐培歐於《港區國安法》於2020年6月實施前夕，宣布向一批現任及前任中共官員實施簽證限制。

報導指，劉兆佳認為中美關係近期緩和，相信美國行政機關不欲借助香港問題與中方交惡，但他預料今年舉行的美國大選中，共和民主兩黨若不打「反華牌」，反易被對手挑剔，不利選戰。被問到美方制裁會否影響條例落實，劉認為「一點影響都無」，美方所謂「與港人一起對抗威權統治」的立場令港人反感。

香港 港府 簽證

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