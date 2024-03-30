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美揚言擬施加「簽證限制」港府：嗤之以鼻，無懼任何威嚇

記者黃國樑／即時報導
港府駁斥美國務院報告及聲明。（歐新社）
港府駁斥美國務院報告及聲明。（歐新社）

香港特別行政區政府今發布新聞公報稱，對美國發表所謂2024年《香港政策法》報告及美國國務卿布林肯的相關聲明中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對，特區政府發言人指出：美國所謂報告所提及之前任意實施的所謂「制裁」，以及相關聲明揚言擬施加所謂「簽證限制」，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉。

公報指出，2024年《香港政策法》報告當中內容明顯是為保護美國獨大的政治目的而編製。為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品。

特區政府發言人表示：「特區政府強烈譴責和反對美國通過所謂2024年《香港政策法》報告及相關聲明，對『一國兩制』成功實踐下的香港作出肆意詆毀和政治攻擊。」

他表示，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在『一國兩制』下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。美國重施故技，對香港特區各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，結果只會醜態畢露，絕不會得逞。」

發言人指出：「美國所謂報告所提及之前任意實施的所謂『制裁』，以及相關聲明揚言擬施加所謂『簽證限制』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對美國所謂『制裁』和『簽證限制』嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。」　

發言人重申：「特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹『一國兩制』方針的最高原則。特區政府堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。特區政府強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉中國內政和香港事務。」

特區政府並就美國該報告及相關聲明中對香港特區的說法發布1篇長達3千餘字的長文，進行逐一駁斥。其中包括對區議會選舉、維護國安法律、保障權利和自由、加強國民教育等議題。

香港 簽證 布林肯

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