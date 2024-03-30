我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

香港保安局致函衛報促報導公正 停發歪曲言論

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港保安局29日去信英國衛報，強烈反對並譴責關於《維護國家安全條例》的報導，敦促衛報確保涉港報導公平公正，停止發表危言聳聽的言論。

大公報報導，英國衛報在25日發表一篇名為「香港官員警告網上批評可能違反新國安法」（Hong Kong official warns online criticism could breach new national security law）的報導。保安局副秘書長廖李可期昨日去信英國衛報，強烈反對並譴責有關報導極具誤導性，有必要以正視聽。她指出，《維護國家安全條例》規定的犯罪行為，針對危害國家安全的行為和活動，精準定位，明確犯罪構成要件，守法的人不會在不知不覺中觸犯法律。

對於條例中涉及煽動意圖的罪行，有明確具體的條文規定不構成煽動意圖的情況，這些罪行並不妨礙合法表達意見，例如根據客觀事實對港府政策提出合理和真誠的批評。律政司司長林定國在接受相關傳媒採訪時已明確區分煽動對中央或港府的仇恨和客觀批評，衛報有關報導的標題嚴重歪曲律政司司長的言論，令讀者誤以為對港府的批評是被禁止的。

廖李可期重申，香港執法機關的一切執法行動都是有證據、嚴格依法、針對當事人的行為。它們並不是因為任何人表達了對港府的真正批評而針對任何人，《維護國家安全條例》明確規定依法保障《基本法》和相關國際人權公約規定的權利和自由，強烈敦促衛報確保涉港報導公平公正，停止發表危言聳聽的言論。

港府 香港

上一則

新「網路沙皇」 蔡奇傳接掌中共網路安全委員會

下一則

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

延伸閱讀

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫
衛報揭X被收購後美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸傳統媒體才沒人看

衛報揭X被收購後美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸傳統媒體才沒人看
23條生效旅遊風險增？台交長籲別去香港 港府斥政治操弄

23條生效旅遊風險增？台交長籲別去香港 港府斥政治操弄
黑白集／如果港府說別去台灣了 台做何感想

黑白集／如果港府說別去台灣了 台做何感想

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案