香港保安局致函衛報促報導公正 停發歪曲言論

香港 保安局29日去信英國衛報,強烈反對並譴責關於《維護國家安全條例》的報導,敦促衛報確保涉港報導公平公正,停止發表危言聳聽的言論。

大公報報導,英國衛報在25日發表一篇名為「香港官員警告網上批評可能違反新國安法」(Hong Kong official warns online criticism could breach new national security law)的報導。保安局副秘書長廖李可期昨日去信英國衛報,強烈反對並譴責有關報導極具誤導性,有必要以正視聽。她指出,《維護國家安全條例》規定的犯罪行為,針對危害國家安全的行為和活動,精準定位,明確犯罪構成要件,守法的人不會在不知不覺中觸犯法律。

對於條例中涉及煽動意圖的罪行,有明確具體的條文規定不構成煽動意圖的情況,這些罪行並不妨礙合法表達意見,例如根據客觀事實對港府 政策提出合理和真誠的批評。律政司司長林定國在接受相關傳媒採訪時已明確區分煽動對中央或港府的仇恨和客觀批評,衛報有關報導的標題嚴重歪曲律政司司長的言論,令讀者誤以為對港府的批評是被禁止的。

廖李可期重申,香港執法機關的一切執法行動都是有證據、嚴格依法、針對當事人的行為。它們並不是因為任何人表達了對港府的真正批評而針對任何人,《維護國家安全條例》明確規定依法保障《基本法》和相關國際人權公約規定的權利和自由,強烈敦促衛報確保涉港報導公平公正,停止發表危言聳聽的言論。