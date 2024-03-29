復活節長假首日 68萬港人北上出遊 東鐵人龍逾200米

3月29日是香港復活節公眾假期首日，高鐵西九龍站迎來客流高峰，大批旅客乘搭高鐵前往內地。（中通社）

復活節 四日長假期昨日展開，香港 人融入大灣區 一小時生活圈，北上開心旅遊成為新常態。截至昨晚9時，103萬人次出入境，當中約76萬人次出境，香港居民占約68萬人次，經陸路北上港人錄得59.7萬，創疫後復常以來新高。各口岸人如潮湧，高鐵、羅湖、深圳灣、落馬洲支線口岸都擠爆。

大公報報導，很多北上的市民表示，趁長假期北上遊玩，因大灣區一小時生活圈交通逐步完善，內地假期活動選擇又多，適合不同年齡層，而且價格便宜，也有不少人表示疫後需回鄉探望親友。

在復活節假期前夕，不少人放工後便提早離境，皇崗口岸現場昨日凌晨2、3時過關人潮不絕。入境處前日在各口岸錄得有近52.6萬香港居民出境，當中逾38萬人次經陸路口岸北上，6.6萬人次經機場出境。

昨日上午是離境高峰，在前往羅湖及落馬洲口岸的東鐵列車，車廂內乘客摩肩接踵，人們連站立的空間也幾乎沒有，當列車去到粉嶺、上水站時，乘客蜂擁登車，在上水站排隊入閘的人龍一度超過200米。

平日通車順暢的深圳灣大橋，昨日有大量前往深圳灣口岸的士塞滿橋面。在港珠澳大橋口岸，一直到中午時分依然擠爆，人龍排出旅檢大樓外，打了數圈「蛇餅」。在進入出境大堂前，門口有告示提醒「因現時人流較多，預計輪候乘金巴時間90分鐘或以上」。

復活節四天長假期29日展開，高鐵西九龍站人潮眾多，不少港人手推行李箱到自助通道檢票入閘。（中通社）

高鐵西九龍站人頭湧湧，不少港人手推行李箱到自助通道檢票入閘。有旅行社領隊高舉旗仔，帶領旅行團出發內地，檢票閘口龍尾一度排至禁區外。

毛氏夫婦與友人一行四人乘搭高鐵到長沙遊玩。毛太太說，高鐵開通後到內地更方便，「這一次沒有做攻略，隨便找一個地方玩」，預計吃喝玩樂人均消費3000元（港幣，下同，約383.3美元）。

另據明報報導，有香港飲食集團執董稱過去一個月已有300間食肆結業，「接下來可能有3000間都說有問題」。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，復活節長假期飲食業生意額將按年下跌兩成，促港府向中央爭取開放更多內地赴港澳自由行城市，「有人流自然就生到錢出來」。

黃家和稱，每逢周末及長假期出境人數遠比入境多，對本地餐飲業儼如「災難」，新界北食肆生意更慘淡，「還難過、辛苦過疫情之前」。