港鐵6月將加價3.09% 單程車費破30元 市民喊「太離譜」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港鐵公司昨日宣布，按可加可減機制觸動「封頂機制」後，票價加價3.09%，預計今年6月生效，累計延後加幅增至1.96%，可在來年追收。調整票價後，長途線車費愈來愈貴，舉例由新界西至港島東，八達通儲值卡單程車費將突破30港元（約3.8美元，若使用單程車票車費將更高）。

大公、文匯報報導，兩鐵在2007年合併成為港鐵後，引入票價可加可減機制，但2008年實施以來，只有一次在2021年減價1.85%，其間凍結車費5次，合共加價11次。今次也是繼去年更新方程式計算方法後，連續第二年加價。

多名乘客批評，港鐵年年賺錢仍然加價，車費貴到「離譜」；港鐵公司回應表示，已照顧市民的負擔能力，將延續「早晨折扣優惠」等優惠一年。

據報導，根據港鐵票價調整方程式，去年第四季運輸業名義工資指數，按年升5.2%，連同去年12月通膨率2.4%，扣減港鐵生產力因素0.6個百分點，加幅3.2%。不過，方程式設有「封頂」機制，數值是去年第四季家庭住戶入息中位數變動，即3.09%，最後得出今年度港鐵票價實際加幅3.09%。

港鐵表示，稍後公布新車費表和實施日期。翻查往年紀錄，新票價一般在6月初公布，6月底生效，按加幅估計，中短途線例如大圍至黃埔，現時成人八達通9.8元，加價後將增加3毫，車費超過10元；長途線車費更加昂貴，以新界西的元朗至港島區部分車站為例，將要多付9毫，加至30.3元。有市民形容，「一程車費超過30元，非常離譜」。

報導指出，港鐵表示，將在票價調整機制以外，繼續為乘客提供恆常票價優惠，以及提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門—南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計畫一年。