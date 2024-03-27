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港樓價連跌10月 料今年下跌5%以內 租金續升5%至8%

香港新聞組／香港27日電
香港樓價連跌10個月，外界預估全年下跌5%以內。（中通社）
香港樓價連跌10個月，外界預估全年下跌5%以內。（中通社）

樓市上月底全面撤辣，效應暫未能反映在上月的私人住宅售價指數之上。差餉物業估價署昨日公布最新數據顯示，上月私樓指數繼續下滑，創近7年半新低，報302.5點，連跌10個月，累積跌幅達14.6%，按月跌約1.69%。樓價從2021年第四季的歷史高位398.1反覆回落，跌浪持續兩年半，累計下跌逾24%。

大公、文匯報報導，香港去年初在疫後全面通關，未能為樓市建立堅實的反彈浪，去年5月起跌浪重現，並一直下瀉至今，形成逾20年來最長跌勢。自2021年第四季的歷史高位計起，整個近兩年半的跌勢，累積下跌逾24%；市場人士表示，樓市撤辣，樓價短期內或會因發展商促銷而受壓，但預計下半年回穩。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場預期今年美國減息3次，香港最快下半年減息，相信高息口在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭，加上新盤貨尾量囤積，發展商將積極減價去貨，令樓價受壓。即使樓市撤辣後，購買意欲明顯增強，但短期二手樓價仍受一手影響，料繼續走弱。

萊坊維持原有預測今年樓價走勢呈「L形」，上半年有機會跌3%至5%，下半年略為回穩，全年下跌5%以內。

據報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，特區政府撤辣後似已扭轉樓市頹勢，本月樓市轉旺，由過往的壓抑需求到現時樓市正常化，市場積累大量購買力得以釋放，加上美國息口見頂，隨時在下半年會減息，將對物業市場帶來正面影響，相信樓價指數有望於短期內止跌回穩，甚至微升。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，撤辣後市場氣氛回暖，冀3月樓價跌幅收窄，料跌0.5%至1%。總結第一季，樓價料累跌3.37%至3.85%。

此外，去年表現優於樓價表現的住宅租金，據差估署數據顯示，在連升11個月後，今年出現兩個月回調情況，上月私人住宅租金指數報185.3點，按月跌0.11%，兩個月累跌0.32%。不過，其中A類小型單位和實用面積逾1722方呎E類超大型單位兩個指數，上月已止跌，各報206點及139.1點，與1月份相同；B、C及D類單位的指數則按月再跌約0.05%至0.13%。

王兆麒相信，特區政府的高才通計畫對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5%至8%，整體租金回報率提升至近3%。

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