23條生效…李家超：涉國安重罪 一般不獲減刑

香港特首李家超26日表示，香港完成基本法第二十三條立法，國家安全得到有效保障，可以集中精力全面拚經濟。（中新社）

香港 國安條例23日正式刊憲生效，因煽動分裂國家罪成判囚5年、自稱「第二代美國隊長」的「播獨」常客馬俊文，本因獄中行為良好而獲減刑期，原定25日出獄，但在「維護國家安全條例」生效後，無法獲得減刑；行政長官李家超表示，如果違反涉及危害國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑，不獲得減刑是一般的做法。

綜合大公、文匯報報導，李家超解釋說，危害國家安全屬嚴重罪行，只會在懲教署署長信納這個囚犯，獲得減刑是不會不利於國家安全，才會作出考慮，這個正是要告訴大家，不要嘗試去做任何危害國家安全的行為和活動，一般是不會獲得減刑，所以不要以身試法。

李家超表示，「維護國家安全條例」的目的是要有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動；特區政府各部門會自覺性做好管理和強化內部制度，防範和制止不利於國家安全的行為和活動。在懲治方面，他指出，危害國家安全的行為和活動是嚴重罪行，執法部門執法必嚴，更要強化能力，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透等，所以必須加強情報收集能力，和情報分析培訓。

據報導，李家超表示，國家安全得到有效保障後，特區政府接下來會以四大重點工作為香港拚經濟、拚發展：一是全面落實施政報告及財政預算案所提及有關推動經濟和發展的措施；二是積極開拓東盟和中東市場，與粵港澳大灣區不同城市互聯互通等；三是積極搶人才、搶企業；四是以吸引旅客、提振消費、投資基建等，以發展好內部經濟，冀讓香港利用好國家發展，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，發展和鞏固香港「八大中心」。

另外，香港基本法23條立法生效，有國際移民 博覽會錄得入場人數，較去年增加15%，主辦方的調查顯示，逾6成30至50歲受訪港人有意移民，他們多半對香港未來經濟發展、教育制度和政治環境感到不樂觀。

調查還顯示，最多受訪者計畫移民的目的地是英國，占34%；其次是加拿大23.5%；超過19%有意赴澳洲 ；另有近14%受訪者青睞移民歐盟國家。不過也有香港民眾說，雖然有意出走，但是遲遲下不了決心，關鍵在於西方國家徵重稅。