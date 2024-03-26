舉重總會主席口誤 稱港為「國家」 港協要求交報告

香港 舉重健力總會24日在灣仔伊利沙伯體育館舉行「香港舉重邀請賽2024」，總會主席葉永玉在致辭時竟將香港形容為「比較小的國家」。舉重健力總會當晚發聲明澄清，指葉永玉是「口誤」，強調完全沒有「港獨」的意思。

大公、文匯報報導，舉重健力總會表示，葉永玉當時解釋，國際舉重總會（IWF）處理會籍時，會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目，因口誤引起誤會。總會強調，葉永玉並不是指香港是個小國家，全世界都知道香港不是一個國家，香港是中國的地方。該會就今次開幕演講引起的誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉。

聲明指出，葉永玉有提及今次是兩岸三地的難得合作契機，今次比賽的隊伍以省份命名，完全沒有「港獨」的意思。該會堅決支持及擁護基本法及一個中國原則，香港特別行政區是中華人 民共和國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益。

港協暨奧委會回應事件指稱，經向舉重健力總會了解後，初步認同事件為一時口誤，並得悉總會已發表聲明及公開致歉。港協強調，香港是中國一部分的事實毋庸置疑，將再次提醒屬下各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述絕不能有所含糊。

文化體育及旅遊局表示，政府非常重視事件，港協暨奧委會正向總會了解詳情，並已要求總會就事件提交報告。

警方回覆傳媒查詢時指出，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，必定依法防範、制止和懲治。至於某些行為會否觸犯香港國安法或《維護國家安全條例》，須視乎相關情況，包括事實、相關的行為及意圖、所得的證據等因素而定，並會根據相關法律處理。