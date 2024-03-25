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港珠澳橋北上 已突破200萬輛次 口岸人車兩旺

香港新聞組／香港25日電
據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。（中新社）
據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。（中新社）

「港澳車北上」政策落地實施以來，截至今年3月24日4時，經大橋珠海口岸出入境的港澳單牌車累計已突破200萬輛次。

文匯報報導，港珠澳大橋邊檢站24日公布，自去年1月1日「澳車北上」和7月1日「港車北上」政策落地實施以來，駕駛單牌私家車「北上」的港澳居民數量持續上升，截至今年3月24日4時，經大橋珠海口岸出入境的港澳單牌車累計已突破200萬輛次。今年以來，香港單牌車日均通關量為政策實施首月的20.9倍，單日最高超8300輛次。

香港車主朱先生表示：「從香港開車到珠海不用一個鐘頭，基本每周都會來，吃飯、逛街、超市採購是三個必備項目。廣東高速公路網發達，到廣東其他地方也很方便。」

據報導，港澳單牌車持續增多，推動著口岸呈現「人車兩旺」態勢。今年以來，港珠澳大橋珠海口岸出入境客流、車流累計超過558萬人次和108萬輛次，兩項數據均創該口岸歷史同期新高。港珠澳大橋邊檢站負責人表示，在「兩車北上」政策推動下，大橋珠海口岸單日出入境車流量屢創新高。自去年1月以來，已經連續21次刷新最高紀錄，單日最高達1.82萬輛次，居全國各口岸第一。

「隨著『兩車北上』政策的深入推進，獲得『北上』資質的港澳司機及單牌車輛將進一步增多，預計大橋口岸出入境客流車流將繼續上升。」港珠澳大橋邊檢站有關負責人表示，大橋珠海口岸邊檢查驗系統持續多次優化升級，將口岸單邊車輛最高驗放量從去年7月的每小時400餘輛次提升到了1000輛次，實現口岸通關效率的大幅提升。

「兩車北上」在便利港澳居民暢享「踩一腳油門就能到廣東」幸福感的同時，亦促進了粵港澳往來更加緊密，進一步打通三地供應鏈、產業鏈、服務鏈，為大灣區融合發展增添馬力。

香港 灣區 供應鏈

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