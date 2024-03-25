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港：遵行23條 遊行集會沒問題 保安局：執法不會草率

香港新聞組／香港25日電
香港基本法23條23日生效，保安局局長鄧炳強表示，遵從法例遊行集會就沒問題；圖為市民遊客在金紫荊廣場參觀遊覽。（中新社）
香港基本法23條23日生效，保安局局長鄧炳強表示，遵從法例遊行集會就沒問題；圖為市民遊客在金紫荊廣場參觀遊覽。（中新社）

「基本法」23條23日刊憲並生效，香港保安局局長鄧炳強表明執法不會草率，又澄清維護國家安全條例立法後，市民繼續享有包括遊行、集會的權利，表示只要按照法例規定，是絕對沒有問題。

大公報報導，律政司司長林定國重申，市民會否觸犯煽動或發布國家祕密等罪需視乎「犯罪意圖」及「客觀證據」，舉證責任在當局。林定國強調，國家祕密罪內的免責條款，被告人的舉證責任，是在所有舉證標準最低的一種，毋須達至毫無合理疑點，例如被告說「我真的不知道」，法庭也可能會信納。

林定國強調，整套法律中除了客觀行為，也要考慮該事件的背後意圖或目的是什麼。他舉例指出，如有市民將西方國家批評維護國安條例立法的聲明分享上網，如果當事人很認同言論，不斷放上網，並留言挑動市民對中央或特區政府的仇恨，有機會違法；但如果只是好奇、求真，邀請大家回應，便很難說有意圖危害國家安全。

被問到若不斷放上網尋求討論，但人們不理會，會否構成合理懷疑、即使不入罪「都會被帶到警局問話」。鄧炳強回應強調不會草率，指控方有責任證明犯罪，當搜集了證據、認為有足夠合理懷疑可能會檢控，才會捉人問話。

此外，財政司司長陳茂波在昨日發表的網誌中表示，穩定安全的環境有利投資，發展與安全須統籌兼顧。金融和工商界均十分認同穩定安全的社會環境，對在香港投資和營運至關重要。

另據明報報導，繼澳洲政府因應「基本法」23條法例生效更新對港旅遊提示，英國政府前日在法例刊憲生效後，分別更新對港的營商風險指南及旅遊提示，前者提及「由於23條法例是全新及未經測試，在港的商界要求政府盡早提供指引，以助他們遵守法例」。特區政府回應時強烈譴責英國政府藉此「誣衊抹黑『維護國家安全條例』」。

報導稱，英國政府更新指南提到，有部分商界認為新法例更清晰，但英國政府及公民社會關注立法對香港權利和自由的影響。對港旅遊提示中，英方修訂原先國安法部分，稱國安法及23條下部分控罪可判終身監禁，並可涵蓋香港境內外的行為。

據報導，23條法例生效當日，英國多個城市、日本新宿分別有反23條示威，其中在倫敦遊行中，有報導引述示威者呼籲制裁港府官員及關閉香港駐倫敦經貿辦。港府發言人譴責「唯恐香港不亂的反中亂港分子」，強調倫敦經貿辦會繼續「理直氣壯和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢」。

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