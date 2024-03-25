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羅奇曾指「香港玩完」 獲邀出席中國發展高層論壇

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「中國發展高層論壇」昨天在北京登場，2月間發表「香港玩完」論引發爭議的摩根史坦利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach），被主辦單位以外國學者名義邀請出席，成為話題。

中央社引述港媒報導，羅奇2月13日在英國金融時報發表題為「我很痛苦地說：香港已玩完（Hong Kong is over）」的文章，直指香港的消亡來自三大因素：香港本地政治、中國因素及國際發展，其中主要是美中競爭。

羅奇的「香港玩完」說，在香港引起不少政商界人士反彈。其中，香港行政會議召集人葉劉淑儀去函金融時報，聲稱港股下跌是因為美國升息，以及聯邦退休基金不再投資香港的「政治決定」，並指羅奇已多年沒有前往香港，歡迎他前往訪問，親身經歷香港「如何繼續繁榮發展」。

羅奇反駁說，把港股過去26年的停滯歸咎於美國聯準會這兩年的緊縮政策是荒謬的，聯準會的緊縮政策已接近尾聲。香港的問題是香港自己及北京造成的。而且，他2023年曾三度前往香港。

羅奇提到，當時金融時報文章的標題是誇大了，沒有國家、城市或經濟會絕對「結束」，或者已經玩完及處於最終消亡狀態。但這一標題對長久以來自稱為亞洲國際城市、中國的窗口、亞洲四小龍之一的香港，是敲響了警鐘。而他這篇文章的意思，是指香港的輝煌時代現在可能已經結束。

香港 聯準會 投資

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