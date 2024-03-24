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買表驟減 觀塘半世紀地標 九龍表行明結業

香港新聞組╱香港24日電
九龍表行觀塘分店門外已經貼出「光榮結業」。(取材自臉書)
九龍表行觀塘分店門外已經貼出「光榮結業」。(取材自臉書)

香港鐘表行業曾有過黃金歲月，但隨著智能手表興起，傳統手表銷情趨兩極化，名貴手表仍有人追捧，普通手表卻不斷下滑，傳統鐘表店難以經營下去，出現結業潮；近年已有數十間鐘表店被迫結業，當中更不乏知名老店。

大公報報導，1952年在深水埗開業的九龍表行，不敵時代巨輪，旗下經營逾半世紀的觀塘分店宣告25日結業，只剩下兩間分店掙扎求存。

報導指出，九龍表行至今走過72個年頭，亦見證了香港鐘表業的興衰，2016年，因租金高昂和零售市道面臨重大挑戰，九龍表行一年連關五間分店；2020年面對反送中和疫情雙重打擊，亦先後關閉三間鬧市分店，觀塘分店結業後，只餘旺角和沙田兩間分店。

九龍表行植根觀塘區逾半世紀，早已成為當區地標，在上周宣布即將光榮結業，店內外貼滿「光榮結業、清貨大特價」、「半價、七折清貨」的大字標語，向街坊道別。

消息傳出後，連日來不少街坊和愛表人士到來掃貨。川流不息的客人擠滿了300多平方呎的鋪面，在表行從事維修19年的蔡師傅表示：「那麼多年做的都是街坊生意，馬上結業了，真是不捨。」

聞訊跨區來挑選心頭好的李先生，在多款經典手表面前感嘆：「時代變了，好像這個牌子的表有150多年歷史，以前好流行、好多人識，現在已沒有多少年輕人認識了。無辦法，時代變了，無法子只能結業。」

另一間在2020年底結業的成昌表行，在上海街屹立60年，見證當區的興衰。成昌表行主要售賣精工、東方、寶路華等大眾化鐘表，也提供修表服務。2003年開放香港個人遊後，曾出現遊客連掃多只名表盛況，惟近年買表者日益減少，經營困難，加上業主收回舖位，無奈結業。

在北角英皇道經營了逾60年的老字號儉德鐘表行，也敵不過時代巨輪，在2022年10月10日悄然結業。

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