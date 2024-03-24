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香港律政司長：抹黑23條國家猶如「笑傲江湖」岳不群

香港新聞組╱香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

基本法23條刊憲，律政司長林定國指出，西方國家對23條的批評、抹黑都是千篇一律，讓他想起金庸小說《笑傲江湖》中的華山派掌門人岳不群，經常滿口仁義道德，實質邪惡偽善，並呼籲這些國家應留意岳不群的下場。

香港01報導，林定國在電台節目表示，最近有些不友善國家抹黑23條立法，都是千篇一律、無新意，但其國安法例不少條文都相當模糊。

他指出，「恃著自己名門正派，滿口仁義道德，其實最終想做甚麼？想當武林霸主，武功最高強，心底裡做盡邪惡事情，很偽善。我推介西方國家應該看一看這部小說，看一看岳不羣最後下場如何。」

林定國又稱，條例定罪其中一部分是視乎主觀心態，如非存心危害國家安全，毋須擔心會不經意觸犯條例，強調政府會繼續就23條作解說，市民如對條例有疑問，應以客觀及持平態度「去看去聽」，不要「自己嚇自己」。

林定國指，香港是法治社會，希望以法律工具箱應對風險，香港國安法只針對四宗最主要最嚴重危害國家安全行為。

對於條例草案刊憲11日就完成審議通過，保安局局長鄧炳強指出，現時每日都有針對香港及國家的抹黑，因此要「早一日得一日」通過條例。

香港

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