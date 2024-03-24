23條生效 港拚經濟優先 雙普選再議

香港23條立法23日刊憲生效，香港同日發布情景短劇「滴水不漏」，暗喻有問題要立即處理，漏洞不會自己修補。(視頻截圖)

香港 23條立法完成，「維護國家安全條例」昨天刊憲實施。港府 主要官員分頭出動表態稱此後香港要開始「發展經濟、改善民生」。港官並反擊各地的不友善言論，首日砲口對準美國國務卿布林肯 。

香港特首李家超昨天表示，從這天起香港國家安全得到更有效保障，讓香港可以無後顧之憂，輕裝上陣。會繼續帶領香港全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定，共同創造更璀璨、更豐盛的未來。

港府財政司長陳茂波說，相信23條立法有利穩定信心和投資環境，傳統歐美資金來源仍重要，要繼續鞏固，亦會引入新資金來源，包括中東市場；他舉例中東一個較大型的家族辦公室將高調落戶香港，另外政府亦重視從東南亞市場吸引好的企業來港上市，令在港上市公司更國際化。

陳茂波進一步分析，香港在吸引中東資金方面有優勢，中東企業若有意開拓北亞洲及內地市場，落戶香港可為他們帶來便利，可隨時往返北京、上海，在香港掌握內地資訊亦非常快及全面，香港國際化的環境亦有助企業吸納人才。

國際貿易方面，陳茂波稱，在現時地緣政治格局下有新機遇，現時在內地生產的貨物若要輸入歐美或受一定限制，以香港作為國際貿易中心、供應鏈中心，可以提供貿易融資服務。

而對於同為香港基本法要求香港落實普選，港府律政司長林定國說，23條立法是香港完成拖欠多年的憲制責任，但目前不是合適時候推動雙普選（香港行政長官選舉及香港立法會選舉兩項全面實行普選），基本法亦無規定何時落實。香港政府立場很清晰，完成了23條立法，下一步最重要做的是全力拚經濟、謀發展，不希望在這時分心，處理一些可能很具爭議性的政治性問題。林定國又說，最近美國、英國及澳洲等國家，不友善抹黑香港通過條例，但都「千篇一律、無新意、無內涵」。

保安局長鄧炳強批評布林肯，指布林肯對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露他的險惡用心、卑劣的政治伎倆。他還強烈敦促別有用心的外國政府停止誣衊抹黑和干預屬中國內政的香港事務，確保有關條例的評論公正持平，停止作出危言聳聽的言論。