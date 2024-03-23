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23條立法後 走不了的港人只能自保躺平賺錢

香港新聞組／香港23日電
香港銅鑼灣維多利亞公園一花壇22日展示「支持23條立法」的標語。（中新社）
香港銅鑼灣維多利亞公園一花壇22日展示「支持23條立法」的標語。（中新社）

香港基本法23條即將生效，有港人為了安全刪除臉書帳號，有人會審視工作場所的書籍，以免觸及紅線，還有人只想靜靜賺錢。他們都有一個共同想法，就是「我沒話說了，你喜歡怎樣就怎樣啦。」

中央社報導，從事文書工作並需協助處理書籍的余小姐表示，自從國安法實施後，工作所場已沒有展示有關「反送中」運動的書籍，但還會低調展示一些有關2014年「雨傘」運動以及八九民運的書籍。23條立法後，工作場所會再審視是否需要把這些書籍下架。

她說：「我自己希望保留，除了被法庭裁定的煽動刊物，香港政府沒有說過什麼是禁書，但是現在大家不知道紅線在哪裡。」

被問到在香港生活是否不開心，余小姐倒是說「沒有」，「我留在香港最重要是陪家人，跟朋友互相扶持。人是在一個網絡裡生活，就算我可以走，我媽媽可能走不了；就算我媽媽可以走，她的朋友可能走不了。很多香港人被迫離散，是很痛苦的事情。」

報導稱，任職醫護人員的Eric表示，隨著23條立法，他幾個朋友都刪除了臉書帳號，他自己也會這樣做。Eric說，「你會感覺到23條的紅線更加無處不在，界線更模糊。」

他說：「會不會講一句話就被說成煽動反政府？被捕後48小時可能不能見律師，被落案起訴前可能要被扣押16天。捐錢給國際環保組織，會不會被說成勾結境外勢力？不知道自己什麼時候會誤墮法網。」

Eric直言，自從國安法實施後，他已經「躺平」生活，只有上班、跟朋友聚會，上次區議會選舉也沒有投票，「很多事情如果你認真對待，你會更不開心。」

同樣對土生土長的家園逐漸失去歸屬感的，還有Michael。他說，對23條立法沒有感覺，國安法實施後，有沒有23條立法分別不大。

Michael說，今時今日對香港已沒什麼感覺，「看不到未來，看不到希望」。現在香港在他中心的價值，只是一個賺錢的地方，「我只想靜靜的賺錢，你想怎樣就怎樣啦。」

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