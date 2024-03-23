香江觀察／數十萬人離港 留下的是「十五十六」港人心

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 人常說「我個心十五十六」，原意是15日是上半月、16就是下半月了，形容的是那份不上不下、忐忑不安、心緒不寧。這「十五十六」之語近來時常聽到，顯示相應狀態頻現。

接近周末，香港財經圈聊兩個話題，一個是向來寡言的長實話事人李澤鉅，也口出金句；一是經濟學人的老排行榜，香港又跌出新低。

香港巨無霸公司長江實業的全年業績傳媒會，多年來都是李嘉誠的主場，今年首富不來了，新話事人長實主席李澤鉅，說近年香港人「幾辛苦」，經歷一浪接一浪「壓力測試」，包括2019年社會事件、疫情及現時的經濟困境。又直言香港一定要保住國際金融中心地位，「千祈千祈唔好失去呢個地位」。

李澤鉅說出一眾香港人的心聲，經濟學人智庫（EIU）發表最新全球經商環境排名，卻又給香港人潑了盆冷水。剛公布的最新排行榜，不出意外的是香港老對頭新加坡 再居榜首，而是曾經永在前三的香港，不僅難回三甲之勇，還再跌兩級，排名跌至第九位。很多媒體沒有報經濟學人這一排行榜，只有同時一間英國Z/Yen集團與中國綜合開發研究院新一期「全球金融中心指數」報告，其中說香港屈新加坡之後維持在第四的地位。

說港人心「十五十六」，佐證是剛有一個「國際移民 及置業博覽會」要在香港開幕，巧得很，正在香港立法會大立法之後，博覽會主辦機構發給媒體的新聞稿，以「23條立法通過，登記移民展入場人數即時直線攀升」為題。更巧的是，這博覽會擇期23日開幕，正撞上港府這天將23條立法條例刊憲實施。

怎麼香港人還「十五十六」呢？那說的是移民博覽會還沒有開幕，就有1萬5000人預約登記入場，顯示的是至少移民仍是熱題。

有專欄作家說，2019年以來，數十萬人離開香港，留下的正是那「十五十六」一群。特別是那群中產，港府則給他們創造了條件，撤掉了樓市重稅的「辣招」，是中產一族賣樓套現移民之機。種種因素，加加埋埋，港人難免更加「十五十六」。