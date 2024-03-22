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傳獻計黎智英 前蘋果日報社長董橋3新書遭內地下架

香港新聞組╱香港22日電
董橋董橋1月底出版三本新書「文林回想錄」、「蘋果樹下」及「讀書便佳」，2月在內地被下架。(本報資料照片)
董橋董橋1月底出版三本新書「文林回想錄」、「蘋果樹下」及「讀書便佳」，2月在內地被下架。(本報資料照片)

散文作家、前香港蘋果日報社長董橋，三本著作紛紛在內地被下架。原因可能是蘋果創辦人黎智英庭審中，傳出董橋曾「獻計」提升反送中遊行人數。

香港媒體報導，董橋1月底在內地出版一套三卷的著作，分別是「文林回想錄」、「蘋果樹下」及「讀書便佳」，這些書由活字文化策畫，北京商務印書館出版，林道群選編。

報導引述香港文化界人士說，董橋的三本新書出版不到半個月全部下架，但相關人士不願多談下架原因；另有內地網民發文，表示董橋的三本簡體新書已全網下架。

據報導，董橋今年82歲，是散文家，曾任蘋果日報社長16年，2014年退休，過去罕有公開談論政治。

報導稱，香港法院早前審訊黎智英涉嫌違反國安法的案件時，由前蘋果日報副社長陳沛敏作供，期間控方展示陳沛敏的供詞指出，董橋曾於2019年5月31日傳訊息給黎智英，內容大概是建議黎智英找合適人選號召港人上街遊行，又說「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘」。

當時香港正因為政府計畫修改逃犯條例而爆發「反送中」運動，6月9日更有多達百萬人上街反對修例。

據報導，黎智英其後向陳沛敏轉發了董橋的訊息。

但報導表示，目前未知董橋著作在內地下架的原因是否與此有關。

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