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夏寶龍讚港23條立法團隊 李家超民望卻創上任新低

香港新聞組╱香港22日電
港澳辦主任夏寶龍(後排右)21日在深圳會見香港特首李家超(後排左)一行，聽取23條立法的等工作匯報。(中新社)
港澳辦主任夏寶龍(後排右)21日在深圳會見香港特首李家超(後排左)一行，聽取23條立法的等工作匯報。(中新社)

港澳辦主任夏寶龍昨天在深圳會見香港特首李家超一行人，聽取包括「基本法」23條立法的工作情況匯報。與此同時，兩項最新民調顯示，李家超的民望創上任近兩年以來新低，2月底剛出爐的財政預算案滿意度，也創近三年新低；有學者分析這兩項民意調查的結果，可能側面反映民眾對23條立法的態度。

綜合港媒報導，夏寶龍昨聽取李家超匯報工作，並會見主責23條立法的政府官員，包括律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強，以及特首辦主任葉文娟等。會見時駐港中聯辦主任鄭雁雄也在座。

李家超稱，23條通過立法是「愛國者治港」的光榮成績，為香港建好安全屏障，未來可以全速、全力發展經濟和改善民生。

據報導，會面歷時逾兩小時，夏寶龍讚揚行會及立法會在今次立法的表現，雙方並就立法後如何發展經濟等交流。與會的行會成員湯家驊表示會上主要談論23條立法，夏寶龍感謝他們支持立法工作。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，夏寶龍近日一直留在深圳關注23條立法工作，隨著順利完成，便接見主事官員表達感謝，同時提醒應對西方國家隨之而來的攻擊和抹黑。

美國之音報導，香港民意研究所19日公布特首李家超以及香港政府的最新民望，結果顯示，李家超的最新評分是47.4分，創上任接近兩年以來的新低紀錄，有18%的受訪者給予0分。

調查顯示，香港政府的最新滿意率為38%，不滿率為49%，滿意度淨值為負11個百分點，較上次一月份的調查下跌8個百分點，民望淨值創2022年6月以來的新低紀錄。

此外，財政司長陳茂波2月底公布最新財政預算案，民調顯示預算案滿意度創近3年新低，以0至100作評分只有37.2分；陳茂波的支持度比財政預算案的滿意度更低，只有36.1分，較去年的調查下跌12.9分。

香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華表示，這次特首及特區政府民望調查的結果，可能側面反映民意對23條立法的態度。很多人都選擇不去回答民調，香港浸會大學學生林碩賢也說，現如今的社會氛圍令市民不敢表達反對意見。

香港 預算 民調

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