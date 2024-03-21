4年1.2萬件事故…中電頻跳電 還獲1940萬供電獎金

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 兩間電力公司近年均有大型停電事故，卻因能在指定時間內復電而可獲獎賞，引發社會關注。立法會議員質詢，中電前年共有2987宗停電事故，停電時間最長達1110分鐘，而其中前年發生元朗電纜橋起火事故，更導致有逾17.6萬戶停電，中電同年居然獲1940萬元(港幣，下同，約249萬美元)「恢復供電」獎金。

文匯報報導，環境及生態局局長謝展寰昨日回覆議員質詢表示，中電在2019年至2022年共發生1萬2454宗停電事故，以2019年發生次數最多，達3245宗，停電時間最長則為2020年，達2259分鐘；而2022年因元朗電纜橋起火事故，多達17.6萬戶受停電影響，停電持續1100分鐘，同年中電共發生2987宗停電事故，根據中電與政府的《管制計劃協議》，中電該年不獲供電可靠性的獎賞，但獲1940萬元「恢復供電」的獎賞。

至於另一家電力公司港燈，2019年至2022年間共發生729宗停電事故，2020年最多達192宗，停電時間最長則為2021年，達282分鐘。港燈2022年按「供電可靠性」和「恢復供電」的獎勵金額，獲1800萬元獎金，當中920萬元為「恢復供電」獎金。

香港01報導，去年4月港燈大停電事故後，民建聯立法會議員梁熙向政府建議引入針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，罰款金額是供電中斷客戶數目乘以供電中斷時間，以分鐘作計算單位，惟環境局只加入全年「客戶停電時間」到新懲罰機制。

由於機制今年1月1日才生效，故兩電前年的停電事故，在舊機制下仍可分別獲得近1940萬元及1820萬元獎勵金，難免讓市民感覺不合理，不過稱中電當時向受影響用戶派發總值2000萬元餐券，及時承擔責任。

梁熙提到去年港島大停電，影響4.4萬人，停電時間最長達48分鐘，惟港燈計算只計180萬分鐘「客戶停電時間」，未觸動到影響500萬分鐘「客戶停電時間」的罰款機制，反而根據恢復供電獎賞繼續有獎，突顯新舊制度並存的不合理。