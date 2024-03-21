港23條甫過 25重點企業落戶 美企占6間

港府20日舉行「重點企業夥伴簽約儀式」，25家重點企業簽約落戶香港。(新華社)

「基本法」23條立法前日通過，英、美、歐盟等一面倒譴責，認為將導致營商環境惡化；而港府 昨天舉行「重點企業夥伴簽約儀式」，第二批25間重點企業之中，6間來自美國，其餘來自內地，企業表示，23條立法有助提供更穩定營商環境，還有多家港媒樂觀指出，相信中央很快會推出惠港政策，香港 繁榮穩定美好前景可期。

綜合港媒報導，簽約儀式昨在港府總部舉行，特首李家超形容，這次簽約儀式對香港創科發展是重要一步。李家超提到，兩批約50間來港營運或擴展業務的重點企業，將為香港經濟帶來逾400億元投資 ，未來幾年創造約1.3萬個就業機會。財政司長陳茂波透露，「引進重點企業辦公室」今年將接觸全球300多個重點企業，相信未來數月內會達成更多合約。

多間簽約企業均認為，看好香港投資環境，並已制訂在港擴展計畫。總部設於美國的國際物流支付平台PayCargo，亞洲區商務總監羅日昇認為，23條立法令香港營商環境更穩定。

在美國矽谷創立的百圖生科，行政總裁劉維形容國際社會總是「風雲變幻」，他認為香港與內地及全球的關係，在公司發展過程中是非常重要的「依託」；而過23條立法有助帶來更穩定國安環境，對企業長治久安的發展亦有很大幫助。

上海創立的「優銳醫藥」，創始人兼首席執行官Mark Lotter認同法例能為業界提供「確定性」。總部設於深圳的「優必選」，亞太區總裁譚旻認為，香港作為國際城市，政府為所有公司及人員提供安全及可持續的環境發展屬必須條件，而立法亦為在港拓展業務的企業提供穩定環境。

此外，多家港媒20日刊文稱，如今香港進入新時期，政治回復穩定，國家安全缺口亦已填補，未來可以專注拚經濟，且相信中央一些惠港政策很快會推出，香港繁榮穩定美好前景可期。

香港明報社評指出，香港特區履行了憲制責任，為香港歷史翻開新一頁，未來可以專注拚經濟、謀發展，相信中央稍後也會推出一系列措施，支持香港發展。