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香港完成基本法23條立法 港媒：中央惠港政策很快推出

記者陳宥菘／即時報導
香港立法會19日三讀通過基本法23條立法「維護國家安全條例」，多家港媒20日刊文表示，相信中央一些惠港政策很快會推出，香港繁榮穩定美好前景可期。（歐新社）
香港立法會19日三讀通過基本法23條立法「維護國家安全條例」，多家港媒20日刊文表示，相信中央一些惠港政策很快會推出，香港繁榮穩定美好前景可期。（歐新社）

香港立法會19日全票三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），將於23日實施。多家港媒20日刊文稱，如今香港進入新時期，政治回復穩定，國家安全缺口亦已填補，未來可以專注拚經濟，且相信中央一些惠港政策很快會推出，香港繁榮穩定美好前景可期。

香港明報社評指出，香港特區履行了憲制責任，為香港歷史翻開新一頁，未來可以專注拚經濟、謀發展，相信中央稍後也會推出一系列措施，支持香港發展。

社評文章表示，港府應抓緊時間，發展經濟改善民生，化解社會深層次矛盾，實現「由治及興」的願景，令香港可以長治久安。對中央而言，香港作為國際金融中心和高度國際化的城市，倘若香港重拾「經濟城市」本色，專注於發展，對國家也是好事。

香港文匯網社評文章稱，國安條例順利通過，長治久安和繁榮穩定的法治「防護牆」得以加固。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。

文章表示，如今，維護國家安全的根基更穩固，香港可以無後顧之憂，全力聚焦發展經濟、改善民生，以高水平安全保障高質量發展，寫好香港由治及興新篇章。

香港星島日報時局評析專欄「大棋盤」文章指出，23條立法是香港特區的憲制責任，雖然蹉跎了多年，但最終總算完成了一份「高分的功課」。立法過後，香港可輕裝上陣集中拚經濟、改善民生，加快實現由治及興，但同時要提防外部勢力繼續攻擊和干預香港。

文章引述全國港澳研究會顧問劉兆佳認指出，中央都希望香港完成立法工作後經濟改善，讓市民感受到維護國安後的好處。相信一些惠港政策很快會推出，包括旅遊、高質量發展、助力融入國家發展大局等範疇。

文章亦引述資深政協指，中央惠港措施會陸續出來，包括放寬內地客消費免稅額、再增加自由行城市等。

此次23條立法經立法會完成審議全程僅花11天，文章稱可謂「神速」，反映了行政主導下，立法會與行政機關更是相互配合的關係。文章也引述劉兆佳對此分析，23條審議速度未必是重點，最重要的是效果，而立法過程越快，美西方就越少時間部署阻撓立法，現時政治環境出現（政治風波）的機會很微，但仍須以防萬一。

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