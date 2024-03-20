港拚深度遊+盛事 6條「至尊路線」出爐

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅遊業議會選出六條創意深度遊「至尊路線」，包括沙頭角探祕、西貢奇洞星空深度遊，以至都市傳說等行程，為旅客帶來沉浸式的新體驗，部分路線已在營運中，反應不俗。旅議會表示，「深度遊＋盛事」是旅遊業前景大方向，對今年4600萬訪港旅客預測數字有信心。

大公報報導，旅議會早前舉辦「創意．深度遊」行程設計比賽，共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線，由4.2萬票投選出六條「至尊路線」。旅遊業議會主席徐王美倫表示，有關得獎路線會上載至旅發局網站，行程具吸引力，相信對旅遊業有提振作用。

「漫遊香港唐樓故事」是其中一條至尊路線，其旅行代理商尋遊旅行科技負責人陳國輝表示，團隊留意到香港唐樓的蘊藏傳承故事，而早前推出首團「試水溫」，反應不俗，有團友稱匆忙生活而忽略周邊特色建築，可了解到建築風格及室內裝潢，期望未來目標客群為外國旅客，「始終香港是中西文化交匯地方，歷史深度遊外地旅客都會喜歡。」

另一至尊路線「沿路山旮旯──香港禁區隱世尋秘之旅」，景點包括前沙頭角禁區、荔枝窩等，該行程代理商活現香港（文化）行政總裁陳智遠留意到現時旅客興趣多元化，著重體驗感、城市人情味等，而深度遊的行程設計，正符合旅客深入體驗香港的意向，「（旅客）不用做那麼多功課，就可以探祕香港」。

另據明報報導，志揚國際旅遊憑「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」奪「創意體驗行至尊路線」，該行程兩日一夜，到訪有「高街鬼屋」之稱的西營盤社區綜合大樓、華富邨及新娘潭等6個景點，表明是「尋幽探祕」。該公司出入境旅遊部經理曾錦熙稱已開始收客，暫多是本地人報名，每團約20人，如客人自行安排住宿，每人收費700至800港元，連酒店住宿則1300港元（約166美元），強調住宿不會與都市傳說有關，「乾淨衛生為主」。

據報導，「親水樂悠遊至尊路線」由采天旅遊的「西貢奇洞星空與海洋深度遊」奪得，該公司代表稱，香港沿海，夏天愈來愈長，水上活動較多，地質公園是香港很好的賣點，日間會坐船觀賞地質公園，再參觀漁村，晚上會在漁排紮營過夜，翌日再有浮潛活動。