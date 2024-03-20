「百年不遇」 圓明園190珍寶赴港展出

圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相，3月20日起將向公眾開放。本次特展共展出190餘件珍貴文物，重現有「萬園之園」之稱的圓明園昔日輝煌。（中新社）

香港 今日起至8月12日舉辦「圓明園——清代皇家 園居文化」特別展覽，以五大單元展出約190件珍貴文物，包括繪畫、書法、器物、燙樣及圖樣等，大部分展品來自紫禁城和圓明園，且屬首次出境展覽。

明報報導，這次展覽是由香港故宮文化博物館 聯同故宮博物院及北京市海淀區圓明園管理處合作，其中由皇家建築師為送呈皇帝御覽而製作的建築模型「燙樣」首度來港展出，全球現存燙樣僅80多件。展覽另一焦點是多幅故宮博物院藏宮廷繪畫「貼落」。

據報導，這次展覽分兩期展出，由於紙質和絲綢類文物易受燈光照射而耗損，每期部分文物展出三個月後將「休眠」，至少一年不再重現大眾眼前。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠稱展品水平高且珍貴，舉例燙樣及貼落藏品是「普通老百姓從來沒有機會看到」，展覽「百年不遇」，籲公眾親身入場觀賞。

報導稱，王伊悠表示，貼落即是貼在牆上的繪畫，眾多展品中，她特別喜歡一幅長約3.5米名為《乾隆帝妃及永琰像》的貼落，觀眾可近距離細看幼年嘉慶帝永琰及亁隆帝妃，從畫中飾品及居所環境了解其生活面貌，形容觀賞機會是「一生難得」，如置身圓明園 。