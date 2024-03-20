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「百年不遇」 圓明園190珍寶赴港展出

香港新聞組／香港20日電
圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相，3月20日起將向公眾開放。本次特展共展出190餘件珍貴文物，重現有「萬園之園」之稱的圓明園昔日輝煌。（中新社）
圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相，3月20日起將向公眾開放。本次特展共展出190餘件珍貴文物，重現有「萬園之園」之稱的圓明園昔日輝煌。（中新社）

香港今日起至8月12日舉辦「圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，以五大單元展出約190件珍貴文物，包括繪畫、書法、器物、燙樣及圖樣等，大部分展品來自紫禁城和圓明園，且屬首次出境展覽。

明報報導，這次展覽是由香港故宮文化博物館聯同故宮博物院及北京市海淀區圓明園管理處合作，其中由皇家建築師為送呈皇帝御覽而製作的建築模型「燙樣」首度來港展出，全球現存燙樣僅80多件。展覽另一焦點是多幅故宮博物院藏宮廷繪畫「貼落」。

據報導，這次展覽分兩期展出，由於紙質和絲綢類文物易受燈光照射而耗損，每期部分文物展出三個月後將「休眠」，至少一年不再重現大眾眼前。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠稱展品水平高且珍貴，舉例燙樣及貼落藏品是「普通老百姓從來沒有機會看到」，展覽「百年不遇」，籲公眾親身入場觀賞。

報導稱，王伊悠表示，貼落即是貼在牆上的繪畫，眾多展品中，她特別喜歡一幅長約3.5米名為《乾隆帝妃及永琰像》的貼落，觀眾可近距離細看幼年嘉慶帝永琰及亁隆帝妃，從畫中飾品及居所環境了解其生活面貌，形容觀賞機會是「一生難得」，如置身圓明園 。

報導指出，展覽亦設互動媒體裝置，以動畫重現於長春園西洋樓的石雕構件，讓參觀者沉浸式體驗場景。從另一畫作《西洋樓銅板畫》可知此石雕位於海晏堂西面，本體為漢白玉，頂部雕有柿子、蓮蓬、瓜等紋飾，寓意瓜瓞連綿、多子多福，側面雕刻巴洛克風格貝殼等紋飾，中西合璧。

圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相，3月20日起將向公眾開放。本...
圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相，3月20日起將向公眾開放。本次特展共展出190餘件珍貴文物，重現有「萬園之園」之稱的圓明園昔日輝煌。（中新社）

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