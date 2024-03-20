鏞記傳人銅鑼灣「甘饕燒鵝」結業 北上發展暫未定

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由中環鏞記甘氏家族第三代傳人開設的名店「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約五年，今日將結業，不少老顧客昨天到場支持。老闆娘表示，暫未有北上發展計畫。

香港 01報導，甘饕燒鵝老闆娘甘太表示，店鋪租約即將完結，決定趁機會休息一下。餐廳於2019年4月開業，接著經歷約三年疫情 ，捱過最嚴峻的時刻，甘太坦言曾考慮結業，但擔心員工們的生計，於是咬緊牙關撐下去。

甘太形容，員工如「家人」，大部分由舊鋪追隨至今，有同事最長合作近10年。甘饕燒鵝結業後，她打算與一班員工去旅行。

開鋪約五年，她表示，每位員工都很努力，自結業消息傳出後，每日生意更為繁忙，自己與丈夫三月外出工幹，一班員工默默留守，「成個三月份無放過假。」

據報導，甘太表示，感謝顧客一直以來的支持，會服務至最後一刻。近日有傳她計畫北上發展找商機，甘太指，暫時未知去向，「我始終是香港品牌，香港老字號，每行一步都要打算得好仔細。」

在銅鑼灣上班的市民林先生表示，自店鋪開業以來，每星期均會至少到訪二次。他大讚，店鋪的米飯好食，「我鍾意食飯，他們的米靚過附近其他餐廳，燒味OK。」自結業消息傳出後，林先生更常到店用膳，達一星期三次。他指，對店鋪結業感到可惜，因為店鋪比附近餐廳質素更佳。