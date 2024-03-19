香港立法會加速23條立法 傳力拚完成二、三讀

香港立法會19日加開會議，外界關注，會否今日就完成基本法23條立法程序。（路透）

港府 力拚加速基本法23條立法。香港 立法會19日上午9時加開會議，恢復《維護國家安全條例草案》的二讀辯論、全體委員會審議及三讀，以期完成23條草案的最後立法程序。香港媒體指出，很多議員希望今日就能完成二、三讀的立法程序。

綜合中新網、香港01報導，香港立法會秘書處18日提交文件，決定根據《議事規則》加開一次立法會會議，19日的會議將就條例草案恢復二讀辯論，集中處理條例草案餘下的立法程序，不會處理其他事項。

19日上午，香港立法會主席梁君彥宣布會議開始時稱，維護國家安全、做好香港基本法第23條立法是整個香港特區的憲制責任，相信各位立法會議員對參與這項歷史性重任均感到光榮。

梁君彥表示，大家都希望盡快做好這項已耽誤了26年多的立法工作，為國家安全做好防護屏障，確保國家安全可以早日得到更有效地維護。他有信心，立法會全體委員會必定履職盡責，全力以赴確保這項使命高效率地履行。

根據香港制定法律的程序，同一次會議中，如條例草案二讀獲通過，將會進入全體委員會審議並進行三讀程序。條例草案須通過三讀程序，才能制定成為法律。

為配合23條立法，19日會議是香港立法會不足兩周，第二次加開大會處理相關草案。由港府將草案刊憲至今日提交大會表決，前後僅11日的時間。由於今天臨時加開大會，不單6個委員會會議要讓路，連原定今日復會的行政會議也不舉行會議，讓身兼行會成員的立法會議員能出席立法會大會。

表決通過後，進入全體委員會審議階段，每名議員可多次發言，每次上限5分鐘。表決通過後進入三讀辯論，每名議員可再發言一次，上限3分鐘。三讀通過就會將法案提交行政長官簽署並刊憲。

消息指出，雖然很多議員均期望能發言，但也獲提醒必須精簡，務求能在今日之內完成二、三讀的立法程序，毋須在20日續會。

香港政府於今年1月30日至2月28日就香港基本法第23條立法進行了公眾諮詢，官方聲稱，98.6%表示支持並提出正面優化意見，顯示立法具有強大的民意基礎。