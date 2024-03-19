港檢獲2.7億元私菸 海關拘1314人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 海關自上月起於各邊境管制站及全港各區展開代號「風暴」大型反私菸行動，首次搗破以商場格仔舖作私菸儲存倉。截至本月14日，海關共偵破1361宗私菸案，檢獲6100萬支私菸、約8340克雪茄及約540克製成菸草，估計市值約2.7億元（港元，下同，約3452.9萬美元），應課稅值共約1.9億元。海關共拘捕1314人，包括偷運、售賣及購買私菸等。

大公、文匯報報導，海關稅 收罪案調查科監督劉良智表示，海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各口岸加強向入境旅客搜查下，截至本月14日各口岸已檢控56名入境旅客（22歲至80歲），檢獲約8.5萬支私菸及950克雪茄，市值43萬元、應課稅值約28萬元。

除檢控外，海關在口岸另向涉攜帶私菸入境的1172名入境旅客（17歲至83歲）進行罰款，共涉19.9萬支私菸、740克雪茄及540克製成菸草，市值86萬元及應課稅值63萬元，但罰款金額合共高達550萬元。海關舉例，有一名旅客在扣除免稅優惠後，涉額外攜帶一條共200支及價值500多元的私菸，除定額罰款2000元外，更要繳付超額攜帶私菸所值稅款的5倍，以每支香菸稅款3.306元計算，200支香菸乘5倍即3306元，總罰款金額5306元。