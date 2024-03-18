肺癌10年增35% 港癌之首 團體倡港普篩

香港示意圖。(圖：shutterstock)

肺癌是香港 病發率和死亡率最高的癌症 ，根據香港癌症資料統計中心2021年數字，同年新增肺癌病例5978宗，而死於肺癌的人數則高達4037人，占癌症死亡總數的26.7%。

文匯報報導，不過，罹患肺癌早期並沒有明顯病徵，有調查發現，七成受訪肺癌患者確診時已屬第四期，即末期癌症，情況令人擔憂。有關注癌症患者的團體建議，港府 積極考慮將肺癌篩查普及化，在全港實施政府主導的低劑量電腦斷層掃描篩查計畫，及早診斷肺癌以盡早介入治療。

癌症資訊網慈善基金指出，大腸癌2011年時排名香港癌症首位，不過，肺癌個案於過去十年內增加了35.8%，已取代大腸癌排第一位，占香港癌症的15.5%，並占所有癌症死亡人數的26.7%。

該組織去年10月至12月以網上問卷形式，直接或透過照顧者訪問了110位肺癌患者，了解患者的吸菸習慣、年齡、家族史等背景，以及治療期間缺乏的資源和對肺癌篩查的認知與看法等。受訪者當中七成為女性，另外42.7%患者是51歲至60歲，其次21.8%屬61歲至70歲的年齡組別，但八成受訪患者表示從不吸菸。

另外，調查結果顯示，70%受訪者確診時已屬第四期肺癌，約6成患者在病徵出現後3個月或以上才得知確診，而超過七成患者因公立醫院輪候時間過長，曾考慮或選擇向私家醫生求診。另有超過九成半受訪者認為，現時政府所提供的肺癌資訊不足。