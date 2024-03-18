涉網港童遭性侵案年升逾15% 最小9歲

香港示意圖。(圖：shutterstock)

數碼化時代，兒童及青少年網路活動不斷增加，亦須小心識別及正確處理各式各樣的網路誘惑，以免墜入網路陷阱特別是性罪行的圈套。香港 去年涉及兒童網上活動有關的性侵案件，按年上升逾一成半，年齡最小僅9歲；另涉裸聊勒索及援交騙案亦多達900宗，情況令人憂慮。

綜合文匯報、明報報導，警方為更有效保護兒童免受網路性威脅，正推行兒童網上「性誘識」問卷調查，目標在全港不同學校招募300名中一至中四生參與，冀第三季完結時有完整分析。另於21日將舉辦一個線上線下跨專業研討會，與各界聯手探討預防及打擊兒童網路性罪行策略。

警察臨床心理學家馮浩堅表示，初步就已完成的問卷資料觀察所得，約有10%受訪學生在網上已承受「性誘識」的狀態，即有一些成年人對他們作出與性有關的溝通；另有5%在網上或現實被性侵。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，根據2023年統計數字顯示，涉學生為受害人的裸聊勒索案有443宗、援交騙案有456宗，分占這兩類案件整體數字20.9%及21.8%，當中最小的受害人僅11歲及12歲；涉及兒童的網上有關兒童色情物品案有44宗，占同類案件整體數字63宗的69.8%；涉及兒童網上活動有關的性侵犯案有45宗，較2022年39宗上升15.4%。

她指出，涉網上性侵及兒童色情物品案中，超過九成受害兒童為女性，以12歲至16歲為最大受害年齡群，占整體數字近七成；而在所有案件中，年齡最小的受害兒童僅9歲。

警方表示，罪犯會先向目標兒童噓寒問暖，其後會說帶性意味話題測試底線。罪犯可能會先談及自己的性經驗，或上傳有關自己的性事物給兒童看，意圖令兒童在恒常化接觸「性誘識」事物下，慢慢降低戒心，誘使兒童自拍裸露甚至相約會面，墜入色情陷阱。

警方亦留意到，現時很多社交程序都推出「閱完即刪」及「消失模式」，令兒童有錯覺以為使用「一次性閱讀」功能，傳送有性意味文字甚至裸露影像給網友是不會留底，其實罪犯只需用「截圖」或「屏幕錄影」功能，便可作威脅及非法用途。