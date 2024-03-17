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港反送中衝立會 最高判囚82月 藝人王宗堯不認罪囚74月

香港新聞組／香港17日電
圖為2019年7月1日示威者在立法會大樓外聚集，用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆。（路透）
圖為2019年7月1日示威者在立法會大樓外聚集，用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆。（路透）

香港2019年反送中運動期間，逾千示威者於7月1日衝擊立法會大樓，此前法庭判12名被捕者暴動罪成。昨天法庭判處各人判監54至82個月（4年半至6年10個月），囚82個月為反修例示威者暴動罪最長刑期，當中藝人王宗堯被判囚74個月（6年2個月）。

明報報導，其中被告藝人王宗堯刑責雖定性為較輕，但不認罪，後經審訊定罪，刑期沒扣減，判囚74個月（6年2個月），比案中刑責被指重中之重但認罪的劉頴匡服刑54個月20天，還要多十九個月。另有兩名以記者身分進入立法會的被告就「進入或逗留在會議廳範圍」罪罰1000及1500元（港幣，下同，約127.8及191.7美元）。

據報導，有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰在判刑後表示，判刑反映案件嚴重及起阻嚇作用。他稱警方花大量人力物力蒐證及調查，包括分析網上各平台片段後，落案起訴涉案14人；由於案件涉逾1000人，若日後有新證據及新發現，有可能拘捕及起訴。

報導稱，案中14名被告分別是藝人王宗堯、因初選案而正還押的劉穎匡及鄒家成、前港大學生會長孫曉嵐、羅樂生、畢慧芬等人。

報導說，暫委法官李志豪昨稱，逾千示威者包圍及衝擊立法會，顯示挑戰港府，極其侮辱與挑釁。事件造成港府須斥3000多萬公帑維修立法會，往後連串暴動事件更令香港社會陷入不安。李官稱案中暴動與其他暴動案相比屬最嚴重級別，量刑以7年為起點也不為過。

報導指出，較低刑責有4人，包括王宗堯及孫曉嵐。李官稱，雖然辯方強調王宗堯當晚只逗留立法會約5分鐘，但短時間逗留並非有力求情說法，因哪怕只是數十秒逗留，多一人參與就能鼓勵示威者士氣；孫曉嵐則有現場片段顯示她當晚在立法會與他人聊天。李官接納兩人均沒使用暴力及破壞，同屬較低刑責。

報導引述李官認為，劉穎匡呼籲金鐘一帶示威者留守，延長暴動時間，並擔當前線指揮角色。由於劉早前已認罪，獲全數刑期扣減，加上初犯獲減刑，囚54個月20天。

此外，據報導，基本法23條立法的法案委員會完成審議，立法會昨發出文件，在昨日中午的限期前沒有議員提交修正案。全國人大常委李慧琼在新聞節目被問到完成23條立法有否死線，她稱「沒有死線」，認為最重要是有高質、高效的心意，強調完成立法後可「輕裝上陣」，發展經濟、改善民生。

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