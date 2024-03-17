海洋公園新動物大使 鱷魚「百香果」露臉

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年在香港元朗八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚「百香果」，移居海洋公園並擔任公園的全新動物大使，而牠昨日開始在園內的新居「鱷園」首次公開與市民見面，成為園方另一吸引巿民和遊客的景點。

文匯報報導，有幼稚園師生與家長和家庭成員昨日獲安排到場參觀，工作人員介紹「百香果」的基本資料，並設有獎答題環節，有小朋友表示很高興可以看到鱷魚，而近距離觀看的機會更十分難得。

「鱷園」位於海洋公園入口，免費開放予訪客參觀，訪客不但可了解鱷魚「百香果」的習性，更可認識保護本地生物多樣性的重要性，海洋公園並精心準備鱷魚紀念品，包括鱷魚公仔等，讓率先探訪「百香果」的訪客體驗更加難忘。

眾多市民昨日來到海洋公園探訪「百香果」，首批訪客包括近100名救世軍轄下機構服務使用者。有小朋友對參觀鱷魚感到激動，因為這是自己人生中第一次親眼見到鱷魚，有家長亦指今次是難得的機會。

海洋公園護理團隊每周會餵飼「百香果」兩次，每次約提供200克至700克肉類或魚類，但氣溫低於攝氏20度時便會停止餵飼。其中負責照顧「百香果」的動物護理員林曉峯表示，「百香果」表現活潑和健康，胃口也很好，一般會在早上進食，園方會餵飼春雞、老鼠及魚，並會添加補充品，會依照獸醫給予的分量和按照其體型，給予適當的食物量。

「百香果」體重有增長，由最初到園時的1.9米增至現時身長約1.97米，體重亦由35公斤增加到38.5公斤，其年齡約4歲至5歲。DNA檢測 結果顯示牠是由暹羅鱷和古巴 鱷兩個物種混合而成的混種鱷魚，其成年身長可達3米至4米，重40公斤至120公斤，壽命約50歲至70歲。

海洋公園「親親動物月」亦由即日起至今年5月19日，推出一系列以復活蛋和動物作主題的智趣任務，讓訪客的復活節 假期更精彩。