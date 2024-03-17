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盛事年表吸客 港府估全年訪客破5000萬人次

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府正以「藝術三月」為主題舉辦一連串文化藝術盛事。港府財政司副司長黃偉綸昨日在接受電台訪問時預期，一系列的盛事能吸引400萬人次訪客，希望帶動經濟增長，同時為市民生活增添樂趣。對香港旅遊發展局前日公布上月有400萬人次旅客訪港，他認為按旅客增長勢頭，全年訪客有機會突破5000萬人次。

文匯報報導，黃偉綸引述經濟顧問推算，表示「每150萬名旅客便為香港GDP（本地生產總值）帶來千分之一的增長，也就是30億港元（約3.8億美元），其實很厲害。經濟貢獻固然重要，這些盛事還令香港的生活更多姿多彩，令我們作為國際盛事（之都）的定位更鮮明。」他表示會爭取早日公布「盛事年表」，以便業界推出配套計畫，吸引更多海內外遊客赴港。

港府年初公布上半年的「盛事年表」有80多項活動，黃偉綸表示，會爭取盡快公布下半年的「盛事年表」，預計有超過70項，「香港舉辦盛事帶來人氣，再帶來財氣。為令本地企業把握商機，港府正整合盛事名單，爭取早點公布『盛事年表』，以便旅遊、餐飲等業界作準備。」

他強調，「盛事年表」不會僵化，若有活動會在短時間推出亦可加入，又希望業界配合提供套票優惠，「很多年前在日本渡邊淳一有一本書《失樂園》，當時風靡一時，如果當時到橫濱、輕井澤等地，有『失樂園套餐』配合某些情節推出，但香港相對較少這類產品。香港舉行盛事時，業界會否推出些套票？我們的朋友來參加某些活動，持套票會提供些優惠，以飲食為例，到店舖進餐會否打折，這些我們正商討。」

黃偉綸又透露，今年5月會有首次恒常化的煙火和無人機表演，正研究舉辦地點，「舉辦的地區不需要太多，次數亦不需太密，每月一次是適當做法。」

本月舉行的「藝術三月」活動除周五揭幕的「俠之大者—金庸百年誕辰紀念」活動外，還包括本月25日在添馬公園和中區海濱長廊舉行的「teamLab：光漣」展覽，展示逾200個發光蛋形裝置藝術，「這次展覽免費入場，是希望與民同樂，以往其他地方舉行相關展覽，一次入場要幾百元，港府希望讓不同市民都可以享受展覽。」

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