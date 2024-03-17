張菁埋首「射鵰」10年 學拳術登華山 英譯金庸重鏡頭感

香港不少市民16日到中環愛丁堡廣場參觀金庸百年誕辰紀念展，向這位文壇泰斗致敬，有遊客跟著比畫招式。（中通社）

翻譯金庸作品近10年、「射鵰三部曲」英文版譯者張菁，著重翻譯出金庸筆下的「鏡頭感」，最想做的是將小時候閱讀金庸的「過癮」傳遞給英語世界的讀者。為翻譯更準確，她還學習拳術，並到實地考察，登了華山又到了桃花島。她表示會繼續為讓更多西方讀者領略金庸筆下的冒險精神和社會責任感。

明報報導，在香港 土生土長的「80後」港人張菁，小學時下午邊做功課邊看1983年版港劇「射雕英雄傳」，又因書價頗貴而與朋友一人買一本，再交換閱讀。張笑稱「圖書館是永遠借不到金庸小說的第一冊」，曾在還書處等待他人歸還金庸作品，再第一時間借走。

報導指出，大學時赴英國修讀美術史，畢業後進入博物館 工作，張菁在此結識瑞典 譯者郝玉青（Anna Holmwood）。郝2012年發起「射鵰三部曲」翻譯項目，並翻譯了「射鵰英雄傳」第一卷，後邀請張菁一同翻譯。

據報導，「我希望做到英文讀者都可以一口氣讀完金庸小說。」張菁認為金庸文字引人入勝的原因之一，是有電視劇般的「鏡頭感」，英文讀者對中國武俠的基本印象多來自影視作品，因此翻譯時保留「鏡頭感」亦能讓初讀者更熟悉。

報導說，為更準確翻譯金庸筆下的一招一式，張菁學了中國拳術，了解到「推」、「擒拿」、「靠」等具體動作，如「靠」並非單純倚靠，而是重心於雙腳轉換，「由此產生的力是可以彈飛對方」。她又走訪金庸小說的地點，包括華山、桃花島、煙雨樓等，要親身體驗才知華山之陡、山海關之險。

報導指出，今年金庸誕辰百周年，張菁翻譯其作品亦已到第10年，她說「翻譯金庸小說一直是我很想做的事」，金庸作品歷久彌新，生命力強，過了近60年仍「很多人鍾意，很多人討論」。

據報導，張菁立志要填補英文世界中中文文學的空白。「射鵰」4卷英文版和「神鵰」第一卷已在全球賣出10萬冊，張形容「相當可觀」。

香港不少市民16日到中環愛丁堡廣場參觀金庸百年誕辰紀念展，向這位文壇泰斗致敬。（中通社）

此外，「俠之大者─金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」昨日在大圍的香港文化博物館開鑼，展出22尊金庸小說人物雕塑及部分任哲手稿等，不少人一家大小參觀，並在雕像前「打卡」留念。