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金庸百年誕辰紀念 香港老戲骨：能出演筆下角色很開心

香港中通社
為紀念金庸百年誕辰，香港文化博物館於3月16日推出「俠之大者──金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」。（香港中通社）
為紀念金庸百年誕辰，香港文化博物館於3月16日推出「俠之大者──金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」。（香港中通社）

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」活動在香港揭幕，香港中通社記者現場採訪了參與過金庸著作影視化的老演員們，他們在緬懷金庸先生的同時，對於能出演其中的角色都很開心。

在金庸百年誕辰紀念活動現場人頭攢湧，包括劉丹、白彪、羅樂林、米雪等多位曾演出金庸小說改編影視作品的香港演員，應邀出席活動開幕典禮。在這幾位老戲骨眼中，查大俠的作品將角色寫得十分立體。

「金庸先生的作品不僅是寫武打，他還有很多關於人情世故方面，又有關於歷史方面的內容，吸引我閱讀其他歷史名著。」劉丹向香港中通社記者表示。

回顧劉丹的演藝生涯，算得上是參與過金庸著作影視化作品最多的演員之一。上世紀80年代是TVB武俠劇的黃金時代，TVB買下金庸多部著作的版權，劉丹不但出演過83版《射雕英雄傳》、84版《神雕俠侶》，並且在上世紀90年代該系列再次披掛上陣，迄今總共演了四次「洪七公」，他的白髮白鬚青衫翠杖、慈祥與威嚴兼備的形象，深入人心。

劉丹表示，金庸作品對他本人的影響很大。談及其他版本的「洪七公」，劉丹表示不希望觀眾作比較，每一個版本都有各自的特色。

初代「楊過」羅樂林同樣參演過不少金庸題材的劇集。他說，他初入影視行業已開始拍金庸劇集，很多人以為他演的第一部金庸劇是《神雕俠侶》，其實之前《射雕英雄傳》他亦有參演名叫「魯有腳」的丐幫長老，而他最滿意自己表現的是96版《笑傲江湖》裡的「任我行」一角。

米雪與白彪在76版《射鵰英雄傳》中合作，分別飾演男女主角黃蓉及郭靖。白彪曾三次飾演郭靖，大俠形象深入民心。當記者問及，除了郭靖，他最想演哪一個角色，白彪答「我很喜歡楊過，至情至信，實現自我。」他補充道，金庸筆下的人物，性格完整嚴謹，各有特色，每一位演員只要能演出其中的角色，都會很開心。

藝人劉丹。（中新社資料照）
藝人劉丹。（中新社資料照）
為紀念金庸百年誕辰，香港文化博物館於3月16日推出「俠之大者──金庸百年誕辰紀念...
為紀念金庸百年誕辰，香港文化博物館於3月16日推出「俠之大者──金庸百年誕辰紀念·任哲雕塑展」。（香港中通社）

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