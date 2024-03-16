金庸百年誕辰 港展36雕塑 遊客坐小龍女「寒玉床」練功

香港示意圖。(圖：shutterstock)

已故武俠小說泰斗查良鏞（金庸）百歲誕辰紀念活動展「俠之大者—金庸百年誕辰紀念」昨在香港 揭幕，共展出36尊金庸筆下人物雕塑。其中在中環愛丁堡廣場的「江湖盛匯」戶外雕塑展，吸引不少市民、旅客和內地旅行團入場欣賞。

香港01、明報報導，中環愛丁堡廣場昨起展出10尊，包括《神鵰俠侶》小龍女、楊過及其經典神鵰；文化博物館 今起展出《笑傲江湖》東方不敗、令狐冲等另外22尊雕塑。另4尊雕塑，包括《射鵰英雄傳》郭靖、《天龍八部》掃地僧等會於全港各區展出。

36尊雕塑全數由去年經高才通計畫赴港的內地藝術家任哲創作，花4年完成，總重量達15噸。方圓明說，全數雕塑由任哲擁有，「無償借出」予港展覽。

任哲昨表示反覆研讀金庸小說、相關影視漫畫等，畫了3000多張手稿才動手製作，每個雕塑的顏色、動態、材質均細緻推敲。

文化博物館總館長林國輝稱會爭取部分雕塑落戶香港及擴展現有金庸館，今次館內展覽料可吸引逾10萬人次入場。策展人方圓明稱，雕塑稍後將到其他地方巡迴展出，亦盼在港永久展出。

有來自湖南的金庸迷專程捧場支持，為此參加往返香港與深圳的即日團，認為金庸武俠小說展覽在內地和其他國家舉辦的機會不多，能親身參觀是機會難得。甚至有内地客讚雕塑夠真，參觀者坐在小龍女「寒玉床」練功。

除了内地團友，展覽中亦有從海外前來的旅客。Lloyd和Rita從加拿大 多倫多赴港，Rita是華僑，在港土生土長，金庸武俠小說更是成長良伴。她稱，最欣賞《射鵰英雄傳》一書，形容不只是一本武俠小説，更包含人生課題，教會讀者人生道理，例如何為仁義。

中環愛丁堡廣場展覽昨起開放至7月，除雕塑外，亦有兩個設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，設擴增實境科技（AR）讓市民體驗金庸武俠世界，另有多個還原小說情景的「打卡位」，如小龍女練內功的寒玉牀、桃花島等。文化博物館金庸展則今起開放至10月，現有金庸館將加入新元素，展出由金庸家人近日捐贈給館方永久收藏的金庸半身像。所有展覽免費入場。