一句「買房」識穿 香港8旬婦放蛇逮騙徒

84歲的退休婆婆李仲美曾協助警方「放蛇」捉拿騙徒。（視頻截圖）

香港 「好市民獎頒獎典禮2023」將於3月17日舉行，共80位市民獲獎。本屆最年長「好市民」是84歲的退休 婆婆李仲美。

她曾接到騙徒來電冒認是其兒子，李婆婆當時接到電話一聽就知是騙局，接著就故意跟「兒子」閒聊。數天後「兒子」向李婆婆報稱被捕，要繳交5萬元給「警察朋友」可以不留案底。李婆婆報警並配合警方「放蛇」行動假扮應約，保持鎮定假裝應約繳款，當騙徒接過款項後警方立即當場拘捕。

她表示，這樣做「起碼有望拉到其中一個騙徒，這樣就少一些人被騙了」。

明報、香港01報導，李婆婆憶述與騙徒見面情形，她說當時略感害怕，幸好當時仍需戴口罩 ，加上知道警方已安排多人埋伏，所以保持鎮定與騙徒接觸，並假意詢問「你是不是我兒子的朋友」，待他確認後再遞上由警方準備的假錢。騙徒離開後即被便衣警捉拿，其後被裁定串謀詐騙罪成，判入勞教所。

李婆婆說一直很痛恨騙徒行為，所以樂意協助警方「放蛇」，「聽收音機、看報紙，好多騙徒騙阿公阿婆，我們 好辛苦才存到一萬蚊，一騙就是幾萬蚊，沒了棺材本，很缺德」。談到如何識破騙徒，她說除了聲線與兒子有異，騙徒要她到銀行以「買房」為由取錢亦有可疑，「香港哪裡會講『買房』，講『買樓』嘛！」

其實，這並非李婆婆首次以這樣的方式騙騙徒，以前亦收到類似假冒兒子電話，她隨後亦立即報警。對於今次獲獎，她感到十分榮幸，呼籲市民一定要時刻保持機警，與警方合作減少罪案發生。