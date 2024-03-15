我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

港府轟報導標題惡毒 明報急致歉 鄧炳強澄清不針對傳媒

香港特派員李春／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港立法會昨天完成23條國安立法草案和修正案的審議，港府保安局長強烈譴責香港明報昨天有關報導，指其「標題惡毒」，明報即時網上更正和道歉。

港府保安局局長鄧炳強昨天在審議時總結發言，強烈譴責香港明報14日一篇有關23條立法的報導，強調23條草案並無任何條文提及傳媒，更加不會針對傳媒，所有本地立法罪行均會在港處理。他形容有關標題「惡毒」，令人覺得23條草案針對傳媒及會將疑犯送往內地受審，可能會引起香港市民對23條立法的誤解，甚至是不必要的關注。

鄧炳強說，合乎常理的人看完有關報導後，會誤以為23條立法有加強管理傳媒的條文，而當中部分罪行可送交內地審理。他強調有關內容是「假的、錯的」，重申條例草案並沒有任何提及傳媒的部分，更不會針對傳媒，且所有本地的罪行都會在香港處理。

香港明報14日A3版報導，有關標題為「23條修正案賦權特首行會享國安指令，涵加強管理傳媒，4條罪類可送交內地」。但明報在早上約10時半，在網上版登出更正及澄清，承認標題有誤，指對於有關標題並不準確、惹人誤會，深表歉意。

香港新聞組／香港15日電

明報報導，鄧炳強在會上稱，留意到網上版已更正，但「傷害已經造成，damage has been done」，希望明報能重回正軌，正確和準確報導23條或其他相關報導。

香港 港府

上一則

一句「買房」識穿 香港8旬婦放蛇逮騙徒

下一則

港23條完成審議 委會15日報告 「1周審完不代表草率」

延伸閱讀

美參議員桑德斯推周休三日立法：AI和自動化的進步應惠及勞工

美參議員桑德斯推周休三日立法：AI和自動化的進步應惠及勞工
言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離香港

言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離香港
香港加速推基本法23條之際 美駐北京大使伯恩斯低調訪港

香港加速推基本法23條之際 美駐北京大使伯恩斯低調訪港
香港加菸稅奏效 戒菸求助數周飆升3.8倍

香港加菸稅奏效 戒菸求助數周飆升3.8倍

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全