港府轟報導標題惡毒 明報急致歉 鄧炳強澄清不針對傳媒

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會昨天完成23條國安立法草案和修正案的審議，港府 保安局長強烈譴責香港明報昨天有關報導，指其「標題惡毒」，明報即時網上更正和道歉。

港府保安局局長鄧炳強昨天在審議時總結發言，強烈譴責香港明報14日一篇有關23條立法的報導，強調23條草案並無任何條文提及傳媒，更加不會針對傳媒，所有本地立法罪行均會在港處理。他形容有關標題「惡毒」，令人覺得23條草案針對傳媒及會將疑犯送往內地受審，可能會引起香港市民對23條立法的誤解，甚至是不必要的關注。

鄧炳強說，合乎常理的人看完有關報導後，會誤以為23條立法有加強管理傳媒的條文，而當中部分罪行可送交內地審理。他強調有關內容是「假的、錯的」，重申條例草案並沒有任何提及傳媒的部分，更不會針對傳媒，且所有本地的罪行都會在香港處理。

香港明報14日A3版報導，有關標題為「23條修正案賦權特首行會享國安指令，涵加強管理傳媒，4條罪類可送交內地」。但明報在早上約10時半，在網上版登出更正及澄清，承認標題有誤，指對於有關標題並不準確、惹人誤會，深表歉意。

香港新聞組／香港15日電

明報報導，鄧炳強在會上稱，留意到網上版已更正，但「傷害已經造成，damage has been done」，希望明報能重回正軌，正確和準確報導23條或其他相關報導。