港23條修正案 賦權特首、行會施國安指令 違者可囚 7年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 基本法23條修正案提出，行政長官會同行政會議可為維護國家安全所需，訂立附屬法例，違反該附屬法例屬可公訴罪行，可被判監不超過7年及罰款不超過50萬港元（約6.3萬美元）。現時賦權港府 訂立附屬法例的《緊急情況規例條例》罪行，最高罰款5000元及監禁兩年。

香港電台報導，修正案亦提到，行政長官可向港府的任何部門或機關或任何公務人員發布行政指令，包括維護國家安全的工作，任何部門或機關或任何公務人員須遵守。

至於國安委的角色，修正案提出，由主席召開會議，國家安全事務顧問列席，就國安委履行職責相關事務提供意見。國安委根據《香港國安法》的規定履行職責時所作的判斷和決定，由國安委秘書處傳達並協助跟進落實。

有關潛逃者方面，修正案將「發出該手令後的6個月期間已屆滿」的一項刪除。當局說，法案委員會大多數議員強烈認為，不應設立這項條件，應該給予保安局局長最大靈活性應對潛逃者，以及防止規避相關措施。

在煽惑公職人員離叛方面，修正案訂明，行政長官會同行政會議如合理地認為，將屬某類別的人士指明為公職人員，是維護國家安全所需者，則可藉在憲報刊登的命令，將屬該類別的人士指明為公職人員。

至於間諜 活動方面，當局指，因應議員在審議條例草案時認為「誤導」定義太狹窄，進一步考慮，認為毋須就「誤導」一詞作定義，可予以刪除。