港股連漲3天重上萬七大關 成交量半年來最多

港股連續漲3天，重新登上萬七關口，成交量是半年最多；圖為民眾經過一看板，顯示恒生指數12日收市報17093點，升505點。 （中新社）

港股連漲三日，科網股、醫藥股、餐飲股、體育用品股、汽車股、內險股等紛紛強勢，推升恒指昨日抽高505點，收報17093點，重上萬七關口兼創今年新高，大市成交增加至1500億元（港幣，下同，約191.7億美元）。而12日較上日增61%，是近1個月最大升幅，金額則創半年高。

此外，香港 財政司長陳茂波昨表示，香港機場今年料會再度成為世界上最繁忙的貨運機場，同時客運今年將會全面恢復至疫情 前水平。

大公報報導，科網股成為升市引擎，小米 大漲11%，美團、騰訊升逾4%，阿里巴巴則上揚超過2%，帶領科指飆高4.6%。專家預期，科網股延續升勢，帶動恒指上試17500點，下季更有望衝上18500點。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指昨日在大成交配合下，升穿100日平均線，同時突破1月2日高位17135點，技術上已確認升勢，恒指短期內有望先上試17500點水平。他續說，多隻重磅科技股昨日表現強勢，阿里及騰訊這兩大恒指重磅股占指數8%，若大市升勢持續，這兩隻股份的表現肯定不會太差。

資深證券界人士謝明光也認為，未來數日若成交量維持高水平，升勢便可確認，恒指第二季有望回升至18500點。他認為，大型科網股將會繼續是市場焦點，並強調升市的到臨，往往由重磅科技股帶動，即使是美股亦如此，在眾多股份中首選阿里。

另據文匯報報導，全球航空貨運業最大型年度盛事—國際航空運輸協會世界貨運研討會，昨在香港首度舉行，為期三天的研討會吸引了超過1900名來自世界各地的代表到香港，顯示疫情後香港航空業已復甦，客貨運業呈現強勁增長前景。

陳茂波致辭時表示，香港國際機場去年處理約430萬噸貨物，代表香港可能會再次成為世界上最繁忙的貨運機場。去年年底，香港的客運水平亦恢復到疫情前約八成，相信今年將會全面恢復至疫情前水平。

機管局昨表示，對香港國際機場今年貨運表現樂觀，未來會集中發展電子化倉庫和運輸特殊需要貨物的配套。去年航空貨運量按年升3%，達430萬噸，今年首兩個月按年增加兩成。