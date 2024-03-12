煤氣爐煮飯引燃衣物 港63歲拐杖婦被燒死

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名行動不便的63歲婦昨午在香港 仔華富邨寓所，疑用煤氣爐明火蒸煮食物意外引燃衣物，半身著火衝出走廊求救，鄰居見狀協力將火救熄，惟事主背部嚴重燒傷當場證實死亡。

明報報導，昨中午約12時，警方接獲3人報案指聽到女子高呼救命，其後於華富邨華明樓12樓走廊見女子身上著火，期間所穿的棉質睡衣及外套上半身後方起火，消防接報後趕赴現場。63歲姓江女戶主倒臥單位外，上半身多處燒傷，證實死亡。警員封鎖現場調查，死者家人趕返了解。

據報導，江婦行動不便，需以拐杖輔助步行，一家三口住上址，事發時她獨自在家並使用煤氣爐蒸煮食品，其間棉質衣物後方遭火燒著，她衝出屋外求救，多名街坊合力用水及滅火筒將火救熄，消防到場時事主身上火種已撲滅，惟背部嚴重燒傷，明顯死亡。警方懷疑事主煮食時意外燃點衣服並引起火警。

報導引述機電署表示，初步調查顯示是次事故並非由氣體泄漏引起，會繼續協助警方進行調查。

另外，報導指，昨晨6時許，元朗洪福邨洪樂樓6樓一單位發生火警並傳出爆炸聲，消防到場將火救熄。79歲獨居翁頭、手及胸口二級燒傷，清醒送院。機電署派員到場撿走煮食爐及熱水爐作調查。