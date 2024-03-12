我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

煤氣爐煮飯引燃衣物 港63歲拐杖婦被燒死

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名行動不便的63歲婦昨午在香港仔華富邨寓所，疑用煤氣爐明火蒸煮食物意外引燃衣物，半身著火衝出走廊求救，鄰居見狀協力將火救熄，惟事主背部嚴重燒傷當場證實死亡。

明報報導，昨中午約12時，警方接獲3人報案指聽到女子高呼救命，其後於華富邨華明樓12樓走廊見女子身上著火，期間所穿的棉質睡衣及外套上半身後方起火，消防接報後趕赴現場。63歲姓江女戶主倒臥單位外，上半身多處燒傷，證實死亡。警員封鎖現場調查，死者家人趕返了解。

據報導，江婦行動不便，需以拐杖輔助步行，一家三口住上址，事發時她獨自在家並使用煤氣爐蒸煮食品，其間棉質衣物後方遭火燒著，她衝出屋外求救，多名街坊合力用水及滅火筒將火救熄，消防到場時事主身上火種已撲滅，惟背部嚴重燒傷，明顯死亡。警方懷疑事主煮食時意外燃點衣服並引起火警。

報導引述機電署表示，初步調查顯示是次事故並非由氣體泄漏引起，會繼續協助警方進行調查。

另外，報導指，昨晨6時許，元朗洪福邨洪樂樓6樓一單位發生火警並傳出爆炸聲，消防到場將火救熄。79歲獨居翁頭、手及胸口二級燒傷，清醒送院。機電署派員到場撿走煮食爐及熱水爐作調查。

香港

上一則

只要發令AI寫程式 李彥宏：程序員職業將消失

下一則

港罕見地震 規模2「弱如貨車駛過」 居民以為行雷

延伸閱讀

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
車庫、消防站… 廣設投票點 選民仍稀少

車庫、消防站… 廣設投票點 選民仍稀少
孟加拉首都熱門餐廳大火延燒 至少43死

孟加拉首都熱門餐廳大火延燒 至少43死
又因電瓶車?上海一小區火災蔓延11樓 消防設施幾乎無效

又因電瓶車?上海一小區火災蔓延11樓 消防設施幾乎無效

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利