阿里振興港藝 5年砸6.3億美元 要令港風吹遍全球

香港特區文化體育及旅遊局局長楊潤雄，11日出席阿里大文娛「港藝振興計劃」戰略發布會，主禮嘉賓阿里大文娛董事長等重要幹部，以及其他業界代表。（中通社）

香港 國際影視展昨日揭幕，看中香港具獨特優勢的阿里巴巴旗下阿里大文娛昨日宣布發起「港藝振興計畫」，未來5年投資 50億港元（約6.3億美元），在香港劇集、電影、演出、人才培育4大領域，與香港文化娛樂界深度合作。阿里巴巴旗下阿里影業也宣布，將在香港打造第二總部，及與浸會大學電影學院達成5年戰略合作，為20位優秀的青年電影人提供獎學金激勵。

大公報報導，阿里大文娛的「新港劇」振興計畫，無疑是給香港影視劇帶來一股強勁的發展動力。香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，國家《「十四五」規畫綱要》支持香港發展中外文化藝術交流中心，香港應乘勢而上，加強與內地在文創產業方面的合作，推動優秀的中華文化「走出去」。

阿里大文娛「港藝振興計畫」透過旗下優酷、阿里影業及大麥三大業務板塊，與多家香港文化娛樂公司合作，包括劇集版權採買及劇集定製、電影發行及製作、演出場館合作及演唱會投資，以及新生代導演及青年演員培訓。

阿里大文娛董事長兼首席執行官樊路遠指出，「港藝振興計畫」的關鍵在於振興「造星力」，希望透過與香港的文化娛樂產業合作，「拿出好本子、搭建好班子、培養好苗子」，目標令「港風吹遍全球」。

他續稱，過去港劇、港產片成就一批巨星，形容為「書寫了香港文化的輝煌歷史」，未來還需要更多新面孔，追隨時代的腳步，「港味」才能薪火相傳，望建構新一代的集體記憶。

國家廣電總局港澳台辦公室二級巡視員史志燕於啟動儀式致辭時表示，「港藝振興計畫」的發布，充分展示出內地與香港文化影視產業合作，正向更縱深層次推進，將激發內地與香港視聽產業更大活力與潛能。

「港藝振興計畫」由阿里大文娛聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播（TVB）、邵氏兄弟、英皇電影等共同發起。

另據明報報導，阿里大文娛昨早公布計畫後，多隻影視股股價上揚，與優酷加碼合作的TVB最多升逾一成，收市升9%至3.52元；英皇文化產業及阿里影業亦分別升7.9%及4.8%。