港罕見地震 規模2「弱如貨車駛過」 居民以為行雷

香港示意圖。(圖：shutterstock)

極少出現地震 的香港 11日下午發生芮氏規模2地震，是香港42年有紀錄以來第9次震源在香港的地震，亦是第2次在陸地發生的地震，震源深度10公里，震感如同小型貨車駛過。

綜合中央社、大公、文匯報報導，香港天文台公布，初步分析，這次地震發生在11日下午1時22分，震央位在於北緯22.27度，東經113.98度，也就是大嶼山梅窩附近，距離香港本島西方約20公里，震源深度約10公里。

天文台昨接獲逾百人報告感到地震，家住梅窩銀礦灣的潘小姐憶述，「當時我在家裡突然轟一聲持續幾秒，我還以為是打雷，後來才知是地震！」她從小在梅窩長大，現址居住逾20年，多年前也曾感受過一次地震。

天文台初步分析顯示，香港的地震烈度為修訂麥卡利地震烈度表（Modified Mercalli Intensity Scale）的第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

2019年12月5日，香港曾發生芮氏規模1.4地震，震央在離島長洲，是香港本土罕見的一次地震。

香港不在環太平洋地震帶，一向少有地震發生，以往大都只是感受到中國大陸或台灣的地震。也因此，香港建造樓房相當高，且大都少有避震設計。有學者強調，今次可能是「斷裂帶」滑動，產生偶發性的小型地震。

地震一刻，離島區議員葉培基表示正身處東涌市中心，完全感受不到震感，但收到東涌居民反映樓宇有輕微震動並維持數秒，事後才知道是地震。他形容震源在香港的地震比較罕見。

天文台高級科學主任林靜芝表示，香港1979年設立短周期地震監測網後，累積錄得102次香港市民感覺得到的地震，均為弱地震，其中9次的震源在香港境內，多數發生在海域。