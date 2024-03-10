5年來首衝出北美 加密幣大會明年移師港 料8000人參與

加密幣頂級大會Consensus大會自2015年開始舉辦，明年的「Consensus 香港大會2025」將是衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站。（取材自香港旅發局）

香港 爭取國際旗艦活動再下一城！香港旅遊發展局昨日表示，成功爭取全球最具資歷、最具認受性的加密貨幣 暨Web3活動「Consensus」大會，明年2月移師香港，是該項業界盛事五年來首度在美國以外地方全面舉行，預計吸引8000人參與，包括6000名來自全球各地的會展旅客。

大公報報導，主辦單位CoinDesk主席Foster Wright表示，「香港在營商環境、發展機遇方面具備堅實基礎，絕對是Consensus大會擴展全球舞台的最佳地點。」投資 推廣署表示，大會落戶香港反映香港的國際地位備受認同。

有立法會議員表示，香港有著「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，隨著維護國家安全法律的完善，社會更加穩定，相信未來會有更多國際大型活動赴港舉辦，充分體現香港的國際化特色和魅力。

自2015年起舉辦的Consensus大會，由區塊鏈媒體CoinDesk舉辦，每年都吸引行業領導者、開發者、KOL（Key Opinion Leader，意見領袖）、政府官員、藝術家等參與。

「Consensus香港大會2025」將於明年2月19日至21日舉行，旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，Consensus大會選擇香港作為衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站，印證全球對香港的信心，會議亦有助推動經濟和產業發展。

CoinDesk主席Foster Wright表示，亞洲是全球Web3發展的主要增長動力來源。作為世界級會議，Consensus香港大會將繼續匯聚加密貨幣、區塊鏈及Web3的各方持分者參與，共同開創商機。

投資推廣署財經金融及金融科技總裁梁瀚璟表示，香港正在急促發展Web3領域，大會決定選址香港，反映香港在Web3領域的發展和國際領先地位備受認同，能吸引企業家、人才和資金參與。

旅發局表示，會議料吸引8000人參加，帶動更多高增值旅客赴港，促進旅遊業發展及收益，並鞏固香港作為國際金融中心及創新科技中心地位。

此外，加密貨幣熱潮延續，比特幣8日震盪衝高，盤中一度突破7萬美元關卡，創下歷史新高紀錄。